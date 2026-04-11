В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «БАСТА. Начало игры»

В Ростове-на-Дону, где родился и вырос Василий Вакуленко, проходят съемки фильма «Баста. Начало игры». Режиссером ленты выступает Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон»), а главная роль молодого Басты досталась Славе Копейкину. Съемки в Ростове продлятся до середины мая и завершатся летом в Москве.

Съемки проходят в локациях, которые повлияли на сюжет и развитие событий не только в кино, но и в судьбе музыканта. В сценах появляется тот самый поезд, на котором в 1999 году Василий с большой компанией объехал более 20 городов, выступая на юге России; в доме культуры «Энергетик» специально для съемок восстановлен и стилизован клуб Команчерро, где проходили первые выступления Басты.

Атмосфера родного города с его уникальным характером — одна из главных идей фильма. Южная столица покажет прошлое — конец 90-х и начало 2000-х — и станет важной частью истории становления артиста.

Режиссер Стас Иванов подчеркивает, что на стыке 90-х и 2000-х активно формировались разные субкультуры. Одной из самых влиятельных стал хип-хоп — он объединил молодежь и сильно повлиял на их стиль и взгляды. Появление таких движений дало мощный толчок развитию массовой культуры среди подростков: «Это был настоящий субкультурный бум. С появлением хип-хоп движения молодые люди получили доступный способ, как спрятаться в уличной культуре от рутины, проблем на учебе и дома. Как быть ярким, крутым и интересным. Об этом мы собственно и рассказываем — о возникновении этого стиля на юге России — в Ростове-на-Дону, который я считаю одной из колыбелей русского хип-хопа».

Продюсерская команда выбрала режиссера не случайно. Стас Иванов тонко почувствовал сущность и настрой эпохи 90-х и 00-х, что стало важным объединяющим элементом внутри всей команды.

«Когда мы только начинали обсуждать проект, стало очевидно – здесь нельзя идти по шаблону. К тому же опыт работы с байопиками научил нас главному: зритель мгновенно чувствует фальшь. А Вася – тот артист, у которого всё построено на честности. Мы понимаем, как работать с материалом о фигуре такого масштаба, ведь практически этим же составом создали другой успешный музыкальный фильм, который нашел отклик у миллионов зрителей, и надеемся закрепить результат», – говорит продюсер Тимур Вайнштейн.

Создатели уделяют особое внимание тому, чтобы показать настоящую историю жизни персонажей – их характер, темперамент и личные качества. Режиссер Стас Иванов показывает сюжет через разговоры с друзьями и близкими Василия Вакуленко, а также проходит по тем самым квартирам и местам, где молодой музыкант рос, создавал свои первые тексты, переживал успех и неудачи, влюблялся, и, самое главное, – жил своей жизнью.

Ключевой момент фильма – создать не павильонную иллюзию, а городскую историю, где каждая улица будет дышать своим прошлым и говорить с тем самым южным акцентом.

«Сложно себе представить более яркую и насыщенную жизнь, чем у популярного артиста, тем более родом из Ростова, прошедшего через непростое время в этом городе. Большинство зрителей знает музыканта за счет его песен, музыки и концертов. Но другая часть его жизни скрыта от большинства, и все, что привело человека к славе и к абсолютному музыкальному успеху, зрители не знают. Наша задача показать им эту важную, интересную, захватывающую часть жизни», – комментирует продюсер фильма Николай Дуксин.

Жизнь любого человека сложно представить без яркой истории любви, которая становится музой и неотъемлемой частью формирования творческой личности. Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В фильме также задействованы талантливые актёры: Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной доктор»), Егор Кенжаметов («Лихие», «Бык»), Александра Урсуляк («Последний Богатырь. Наследие»), Василий Неверов и др. Их герои станут участниками пути становления Басты как большого музыканта и исполнителя.

За производство картины отвечают Кинокомпания ТЕМП и онлайн-кинотеатр START, при участии телеканала НТВ, дистрибьютор — «Атмосфера кино». Продюсерами выступают Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев (Кинокомпания ТЕМП), Василий Вакуленко, Николай Дуксин (GAZ), а также Эдуард Илоян, Денис Жалинский и Георгий Шабанов (онлайн-кинотеатр START).

«У нас уже был успешный опыт работы с музыкальными байопиками, и мы понимаем потенциал этого жанра и интерес аудитории к таким историям. БАСТА — знаковая фигура в современной музыкальной культуре с широкой и лояльной аудиторией. Его биография — это сильный и многогранный материал для кино. Мы уверены, что в партнерстве с коллегами сможем ярко рассказать эту историю с уважением к герою и его пути», — говорит продюсер Эдуард Илоян.