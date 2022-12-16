Занозины не сдаются: в новогодние праздники на START выйдет комедийный сериал «Против всех»

До зимних каникул осталось совсем чуть-чуть и START позаботился о том, чтобы новогодние праздники прошли и уютно, и весело. 2 января в онлайн-кинотеатре выйдут первые серии премьерного проекта «Против всех» от создателей семейного хита «Ивановы-Ивановы». Главные роли в сериале исполняют Николай Добрынин, Сергей Лавыгин и Александра Урсуляк. Дружная семья Занозиных выйдет на борьбу не только с застройщиком, но и с зимней хандрой в совместном сериале START и СТС. Представляем премьеру трейлера.

Первые серии будут доступны 2 января, новые эпизоды будут выходить раз в неделю по понедельникам до конца марта.

Режиссерами проекта выступили Михаил Соловьев («Улица») и креативный продюсер сериала Алексей Татаренко («Война семей», «Ивановы-Ивановы»).

По сюжету, дед Захар (Николай Добрынин) — единственный из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец). Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек.

Для натурных съемок съемочная группа приняла амбициозное решение воссоздать полноценный участок площадью 1689 квадратных метров с домом, курятником, теплицей, колодцем и прочей атрибутикой деревенской жизни во дворе настоящего жилого комплекса. Проект участка был разработан, но группе не сразу удалось найти подходящую локацию: продюсеры отсмотрели порядка 20 комплексов в Москве и Подмосковье, пока случай не привел их в Некрасовку. Именно здесь за два месяца были возведены декорации для съемок.

«Один месяц ушел на создание покрытия под участок. Под нашим домом находится основа детской площадки – резиновое покрытие и плитка. Нам не разрешили их снять, поэтому мы не смогли углубиться в землю и весь грунт, который лежал на площадке, был привозным. Но нам все равно удалось посадить деревья, кусты, сделать грядки. Летом у нас созрела малина, земляника, зацвела яблоня, а в парнике созрели помидоры», – говорит Александр Ким, художник-постановщик проекта.

Главную роль в картине исполнил актер Николай Добрынин («Молодежка», «Сваты», «Байки Митяя»). По его словам, дед Захар – это «настоящий дед-Рэмбо», который и прутья гнет, в болоте не тонет, и в доме не горит.

«Главным вызовом в этой роли для меня стал суровый характер Захара. Я по жизни очень эмоциональный человек, привык быть как торнадо. А для этого образа приходилось все эмоции убирать, даже не улыбаться и смотреть на окружающих серьезным, порой очень тяжелым взглядом. У меня, кстати, есть похожий пример из жизни, это мой дядя, человек четкий, правильный, никогда не соривший словами, всегда говоривший конкретно и по делу, наводя этим на окружающих ужас, –– вспоминает Николай Добрынин. Но самой сложной для актера стала съемка сцены в болоте, в котором тонул Захар: «Группа сделала очень живописное болото, в котором я провел часов шесть. Погружался с головой и, чтобы вода не выталкивала тело, в одной руке держал мешок 30 килограмм. Я вообще старался максимально поучаствовать во всех трюковых сценах без дублера».

А вот Сергею Лавыгину, напротив, искали сразу нескольких дублеров, кастинг длился долго: продюсерам пришлось отсмотреть порядка 50 человек. Актер исполняет роли двух сыновей деда Захара, братьев-близнецов, рассудительного и образованного Германа и Витька, дважды отсидевшего в тюрьме авантюриста. Причем, оба брата оказываются влюблены в героиню Александры Урсуляк Васю.

«Так как оба брата часто появляются в одном кадре, даже с учетом современных компьютерных технологий обойтись без дублера невозможно. А, поскольку, Витек и Герман внешне все-таки отличаются друг от друга, хоть они и близнецы, нужно было найти двух актеров, один из которых был бы похож на Сергея Лавыгина в образе Германа, а второй – в образе Витька. Поиски затянулись, так как мы искали максимальное совпадение не только по росту и комплекции, но даже по форме рук, головы и, конечно, чертам лица», –– рассказывают создатели проекта.

Сергей Лавыгин также говорит, что братья Занозины – это два абсолютно разных человека: «Мы придумывали для каждого из них не только грим, костюм, но и пластику, мимику и определенную характерность. Мой актерский интерес именно в этом и состоит, чтобы зритель потом, смотря сериал, видел всё-таки не одного артиста, играющего две роли, а двух разных персонажей. Я не знаю, насколько это реально вообще, но мы постарались сделать этот «аттракцион» достоверным и интересным».

На съемках «Против всех» и актриса Александра Урсуляк смогла открыть в себе что-то новое. «Мне казалось, что я совсем не похожа на сельского жителя. Все, что связано с хозяйством, курами, коровами, всеми радостями сельского быта не может быть применено ко мне, как к актрисе. Тем не менее, я научилась доить корову и, как мне кажется, довольно убедительно смотрелась во всех хозяйственных сценах, – смеется актриса. – Мне очень нравится двойственность моей героини, с одной стороны – она бывшая королева красоты, мечтающая о хорошей жизни, с другой – Вася вынуждена жить в таких простецких условиях, быть фермершей. При этом, она искренне любит каждого члена своей немного странной семьи».

В роли маленькой внучки деда Захара, начинающей блогерши Евы, появится актриса Ева Смирнова, которую зрители START также смогут увидеть во втором сезоне «Вампиров средней полосы» уже с 13 декабря.

«Знаете какая сцена запомнилась мне больше всего? Там, где моей героине нужно собрать яйца в курятнике. Я никогда не была в деревне и никогда в жизни не видела живых куриц! А здесь их было штук десять, не меньше, и они так неприятно на меня смотрели… Мне было очень страшно входить в курятник и сниматься рядом с ними», – призналась Ева.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.