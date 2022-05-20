Трек «Cause I’m in Luv» от продюсера и исполнителя Vlad Brisby ворвался в музыкальные новинки

20 мая 2022 года вышел трек «Cause I’m in Luv» перспективного продюсера, сонграйтера и исполнителя нового поколения Vlad Brisby.

Сингл «Cause I’m in Luv» — это история о человеке, который колесил по миру в поисках себя, а нашел любовь. И через призму любви, пройдя миллионы дорог, открыл самого себя. Мы делим это мгновение друг с другом, наслаждаемся этим, возможно, на следующей станции я сойду и мы никогда больше не увидимся — ведь дорога зовёт меня. Влад описывает свой трек как: «Дуновение свежего ветра и ощущение романтики путешествий в наши непростые времена».

Благодаря Владу, новое поколение открывает для себя острые ощущения народных ирландских мотивов через современное мультигармонизированное звучание. Трек доступен для прослушивания на всех музыкальных платформах.

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