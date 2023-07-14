К успеху за три дня: Скриптонит решил помочь начинающему рэперу из Алматы

На днях стало известно, что популярный рэпер, продюсер и кумир молодежи Скриптонит в поиске новой музыки провел в своем телеграмм-канале необычную акцию: артист опубликовал запись под названием «Биты», где принимались демо-версии треков и биты фрешменов. Всего за несколько дней пост собрал более 5 тысяч комментариев, а новый канал Адиля Жалелова (настоящее имя исполнителя), обзавёлся аудиторией до 100 тысяч подписчиков.

Говорят, что Скриптонит подошел к выбору трека с особым вниманием и лично прослушивал каждый материал, отправленный подписчиками. В результате артист заметил одного единственного счастливчика — 19-летнего парня из Алматы под творческим псевдонимом «кухня». Уже на следующий день рэпер пригласил начинающего музыканта к себе на студию для того, чтобы помочь выпустить понравившуюся ему «демку», записанную с помощью простого диктофона и раскрыть его творческий потенциал. К слову, с момента прослушивания Скриптонитом демо-версии песни до релиза трека прошло меньше недели.

Неудивительно, что Адиль Жалелов решил помогать новичкам на музыкальном поприще, ведь он, как никто другой, знает, что такое самому добиваться целей, не имея при этом абсолютно никаких связей в шоу-бизнесе: «У меня была мечта, и я всего лишь хотел воплотить её», — именно эти слова можно услышать в его треке «Положение».

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