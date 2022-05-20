Весенние хиты о любовных драмах

Весна — время, когда воздух буквально пропитан любовью. Самые яркие чувства вспыхивают именно в это время. Но, как известно, ни одна любовная история не обходится без драмы. Сделали для вас настроенческую подборку синглов обо всех гранях любви.

Юлия Райнер — Не теряй

«Как объяснить это чувство?!» — вопрошает певица. Любовь слишком сложная структура, чтобы разложить ее по полочкам. В новом треке Юлия Райнер поделилась своей версией любовной лирики. Ее сингл про эмоции, которые влюбленные купируют в себе. Им сложно наладить диалог, что в итоге приводит к непоправимой драме.

Музыкальная составляющая базируется на ярком миксе инструментала и электронных мотивов. Благодаря такому сочетанию трек буквально запечатляется в сердце. Его хочется поставить на репит, чтобы снова и снова окунаться в океан бурлящих чувств.

Rauf Faik — Luv

“LUV” — это новый трек от двух обаятельных братьев-двойняшек в стиле ретровейв, получивший популярность благодаря Тик Току. В нем рассказывается о детской любви, которая была пронесена через года и выросла в настоящее, сильное чувство. Сюжет разворачивается таким образом, что главный герой расстается с подругой детства, они не видятся много лет, каждый живет своей жизнью, но в будущем их судьбы пересекаются, и любовь полностью овладевает ими.

Ультрасовременное звучание, соответствующее всем предпочтениям нового поколения, вовлекает с первых аккордов. Романтично, ритмично, мило и очень стильно — мечта любого тинейджера.

Люся Чеботина — Аэроэкспресс

После того, как “Солнце Монако” завоевало сердца слушателей, они стали с нетерпением ждать выхода нового трека. «Аэроэкспресс» — сингл Люси Чеботиной с легким и приятным звучанием, которое отлично подойдет для прогулки, записи видео или совместной вечеринки с подругами.

“Аэроэкспресс” — песня о влюбленных, которые планируют встретиться после долгой разлуки. Героиня готова побороть свой сильнейший страх — высоты и полетов для того, чтобы увидеться со своей второй половинкой. Композиция способна не только заставить поверить в свои силы, но и делать то, что хочется несмотря ни на какие внешние и внутренние обстоятельства.

Стив и Нирро – Задыхаюсь тобой

Трек про ушедшие отношения, про рутину, про боль и осадок после эмоциональных качелей во взаимоотношениях двоих. Каждый так или иначе сталкивался с подобным в своей жизни.

«Мы хотим, чтобы каждый, кто найдет себя в нашем треке понял, что он не один такой и случается всякое. Это просто нужно пережить и двигаться дальше», – говорят ребята.

Гармония — Artik & Asti

Трек от известного и любимого всеми поп-коллектива с новой солисткой в составе буквально сразу взорвал чарты музыкальной индустрии. Артем долго искал замену Анне, с которой они работали долгое время, и совсем недавно это случилось — он нашел достойную солистку, с которой и был записан этот хит.

В песне поднимается тема расставания: героиня переживает трудный период после разрыва с половинкой, но спустя время замечает, что обретает душевное равновесие, поэтому название максимально соответствует смысловой нагрузке. Трек действительно стоит послушать тем, кто испытывает светлую грусть по прошлым отношениям и хочет найти необходимые поддержку и гармонию.

Массимо — Марсоход

Артист продолжает работать над созданием собственной солнечной системы в музыкальной вселенной. Попадая в радиус слышимости фреш сингла «Марсоход», происходит расфокусировка мыслей. Стоит отметить, что отсутствует выверенная формула и биты в лизинг, нет нарочитых фраз и картинного надрыва в голосе. И это притягивает внимание слушателей.

Возникший, словно в моменте, в импровизации «Марсоход» приятно и ненавязчиво повествует о чувствах. В основе текста лежит столкнувшаяся с безысходностью история любви.

МакSим — Отпускаю

Сейчас этот трек снова на пике популярности, несмотря на то, что был выпущен еще в нулевых. Как известно, тексты и аранжировка проекта Максим всегда были под ответственностью Марины Максимовой. “Отпускаю” — это, пожалуй, один из тех случаев, когда песню можно слушать годами, бесконечно повторяя такие нежные слова.

На самом деле трек не об очередной влюбленности или интрижке, а о настоящей трагической и безответной любви. Здесь девушка сравнивает свои чувства с природными явлениями: “ветром по волосам”, “красные облака”, “солнце в ладони” — это еще больше подчеркивает глубину переживаний лирической героини. Не подойдет для медленного танца, но отлично скрасит спокойный вечер наедине с собой.

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