Вокалист группы «Эпидемия» Александр Егоров: «Людям нравятся концептуальные истории, погружение в мир фантастки»

Презентация нового альбома группы «Эпидемия» «Призраки и тени» в городе Омск прошла успешно. О концептуальности альбомов, мюзиклах и исполнительстве в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь» рассказал Евгений Егоров, который является вокалистом группы с 2010 года.

«Метал-опера − это концептуальное произведение, основанное на истории, в котором принимают участие нескольких известных, в нашем случае, рок-вокалистов, исполняющих свои роли. Людям нравятся концептуальные истории, им нравится погружаться в мир фантастки, в мир того, чего у них нет в реальной жизни. Людям нравится представлять себя тем или иным героем, фантазировать. Я думаю, поэтому метал-оперы пользуются бо́льшей популярностью, чем простые альбомы. Плюс такие концерты − это всегда красочные, зрелищные шоу, люди такое любят. С «Эпидемией» у нас по большей части всё-таки концерт это экраны, декорации и спецэффекты. Пока мы не строим, например, па́сти драконов, башни, ещё что-то в таком духе. Мы на самом деле задумываемся о том, чтобы построить что-нибудь в будущем: однообразие надоедает, хочется чего-нибудь новенького. Не исключено, может, что-нибудь и построим», − заявил Александр Егоров.

Вокалист также рассказал об опыте записи кавер-версий диснеевских мюзиклов и саундтреков. «Я услышал на английском рок-версию «Отпусти и забудь» (м/ф «Холодное сердце»), захотел так же − только на русском. Песня красивая, суперхит, мультик классный, всё супер. Я и подумал: кто, как не я сможет сделать это на высоком уровне на русском языке. И вроде получается, я, по крайней мере, доволен. Не могу не вспомнить Олега Абрамова (Radio Tapok), он позвал меня в коллабу с ним, мы тогда записали кавер на «Сквозь огонь и пламя» группы DragonForce. Вот всё и срослось: опыт с Олегом, классная песня. К тому же Олег пишет каверы на рок-композиции, а я на мюзиклы и мульты», − рассказал музыкант в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь».

«Папа у меня меломан, но особенно рок любил. Так что семя посеял. Далее в школе у меня был учитель музыки, который играл на баяне, и там у меня уже появилась постоянная тяга − петь. С 5 класса я учился в школе с музыкальным уклоном: не могу сказать, что усиленно музыкой занимался, но поскольку у меня предрасположенность к вокалу была, то я всегда был в первых рядах. Первый осознанный опыт знакомства с рок-музыкой произошел с альбомом группы Edguy. Альбом не вспомню, но с этой группой меня познакомил мой друг Никита Кудрявцев. Другой мой друг, Сергей, познакомил нас с братом с творчеством «Эпидемии», благодаря его увлечениям я попал в рок-тусовку. Собственно, «Ренессанс», группа, в которой я пел раньше, была изначально группой Сергея: он ушёл, а я прошёл кастинг на его место. Так что если бы не он, я бы не попал бы в другие группы и в «Эпидемию», в частности», − поделился своим опытом знакомства с рок-музыкой Александр Егоров.

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