В Элисте открывается выставка художников творческой группы «Арктика. Пленэр»

17 апреля в городе Элиста, в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова открывается выставка художников творческой группы «Арктика. Пленэр» Ирины Привозновой, Ольги Ефремовой и Юлии Эрдни-Араевой. Почетный участник выставки – Народный художник Республики Калмыкия, Заслуженный художник Республики Калмыкия Виктор Исаевич Дорджиев.

Выставочный проект «Белая дорога» – новый этап работы творческой группы московских художников «Арктика. Пленэр», логичное продолжение масштабного изучения жизни и культуры народов России от полярного круга до южных рубежей.

Ольга Ефремова, Ирина Привознова и Юлия Эрдни-Араева прошли свой путь художественного поиска по белым дорогам степной Калмыкии с открытой душой и искренне отобразили увиденное и пережитое в своих полотнах.

Жизнь — это путешествие во времени и пространстве.

Пожелание белой дороги у калмыков – это традиционное благословение пути и любого другого дела; пожелание успеха и попутного ветра в достижении поставленной цели. Оно помогает реализовать свои мечты, дает силу и удачу.

Проект «Белая дорога» родился в движении, в формате путешествия-пленэра, где первый взгляд, свежее впечатление и быстрый набросок были основой изобразительного языка авторов. Белая дорога творчества художника — это трансформация от импульсивной зарисовки к осмысленной станковой работе.

Работы Ольги Ефремовой, Ириной Привозновой и Юлией Эрдни-Араевой —главы из дневника путешественников о жизни региона, которые повествуют о вековой связи человека, земли и животных.

Через жанровые сцены в живописных холстах Ирины Привозновой предстает философия этого края: моменты труда, отдыха, молчаливого созерцания бескрайнего горизонта.

Животные, изображенные Юлией Эрдни-Араевой, неотделимы от жизни и быта калмыка.

Отдельный волшебный пласт проекта составляют работы, посвященные калмыцким сказкам. Ольга Ефремова емко передает образ и дух героев аутентичного эпоса, в котором оживают древние предания, тотемы и духи степи. Иллюстрации выполнены к калмыцким сказкам в новой литературной обработке московского писателя и журналиста Наталии Нестеровой. Тексты вышли в сборнике «Сказки народов Поволжья» (МИФ, 2025).

Почетный участник выставки – всемирно известный Народный художник Республики Калмыкия, Заслуженный художник Республики Калмыкия Виктор Исаевич Дорджиев.

Резные работы по кости мамонта, слона, моржовому бивню и другим драгоценным материалам Виктора Дорджиева, созданные в индивидуальной манере, добавляют особенное, сакральное звучание экспозиции, привнося камерность, уникальную детализацию, благородство текстур и ощущение вневременной ценности искусства.

Виктор Дорджиев — народный художник Республики Калмыкия, Заслуженный художник Республики Калмыкия, лауреат Национальной премии «Улан Зала», председатель калмыцкого республиканского отделения ВТОО «Союз художников России», мастер декоративно-прикладного искусства. Награжден дипломами и грамотами Российской Академии художеств (2005), Министерства культуры Российской Федерации (2012), Правительства Республики Калмыкия (2013), Министерства образования, культуры и туризма РК (2010), Министерства культуры и туризма РК, Министерства культуры Астраханской области (2011), Администрации г. Элиста, Всероссийского выставочного центра (1997).

Работая по благородной кости, Виктор Исаевич создает уникальные произведения искусства огромной художественной ценности.

Ольга Ефремова окончила КДИ РГХПУ им С.Г. Строганова, МГГУ им. М.А. Шолохова, Британскую школу Дизайна (Scream School «Игровая графика»). Член МСХ, участник профессиональных групповых и персональных художественных выставок с 1998 года. Художник анимационных проектов и кино. Тема творчества: красота и уникальность окружающего нас мира людей, результатов их труда, природы — их единство и неразрывность.

Ольга Ефремова владеет как классическими, так и современными художественными инструментами: она использует традиционные материалы, смешение разных стилей, а также CG-технологии. Работы Ольги находятся в частных коллекциях (Россия, Италия, Германия) и музеях.

Ирина Привознова окончила КДИ РГХПУ им С.Г. Строганова, МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерская П.Ф. Никонова и Ю.А. Шишкова). С 2006 года член МСХ. Ведет активную выставочную деятельность с 2002 года (в том числе, принимала участие в выставке «Дом без координат» вместе с Юлией Эрдни-Араевой, где и наметились основные принципы пленэрных художественных путешествий). Многократный дипломант МСХ за активное участие в выставках; была награждена медалью от Академии художеств. Участвовала в групповых выставочных проектах и проводила персональные выставки. С 2015 по 2023 годы преподавала рисунок, живопись и композицию на кафедре ДПО в МГАХИ им. В.И. Сурикова. Работы художника находятся в российских музеях и в частных коллекциях в России, Нидерландах, Германии, Канаде, Китая.

Используя смешанные авторские техники, художник проецирует окружающий ее мир на плоскость холста. Это мир на границе реальности и сказки.

Юлия Эрдни-Араева окончила Нижегородское Художественное училище, МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерская П.Ф. Никонова) и Творческую мастерскую при МГАХИ им. В.И. Сурикова под руководством П.Ф. Никонова. Награждена медалью от Академии художеств. В выставках участвует с 2002 года. В 2006 году вступила в МСХ. Активно участвовала в выставках, в групповых и индивидуальных проектах. В 2015-2023 годах преподавала в МГАХИ им В.И. Сурикова. В фокусе внимания художника – животные в естественной среде обитания, как дикие, так и одомашненные человеком. В регионах страны и мира, где людей немного и в силу климатических условий ограничены ресурсы, всегда складываются особенные социокультурные традиции и образ жизни, в котором человек не может обходится без своих животных – они становятся основой его существования, с ними создается общий быт. Взаимное прочтение животных через людей и людей через животных, станковая анималистика – таков подход живописца.

Где: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова, г. Элиста.

Когда: 17 апреля 2026 года.