Центр толерантности открывает новый модуль об общении с незрячими людьми на онлайн-платформе «Культура.Inc»

Центр толерантности при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» открывает новый модуль об общении с незрячими людьми на онлайн-платформе «Культура.Inc».

В рамках данного проекта планируется создать еще два углубленных модуля (по десять кейсов в каждом):

посвященный общению с незрячими и слабовидящими людьми;

о людях с двигательными нарушениями.

Культура — один из мощнейших инструментов социализации для людей с инвалидностью, но нередко они лишены этой возможности. Причиной является не столько недостаточность физической доступности культурных пространств, сколько дефицит «человеческой» доступности: отсутствие у сотрудников и волонтеров культурных институций специальных знаний в области особых потребностей и специфики взаимодействия с людьми с особенностями развития.

Для решения этой задачи в 2020 году была создана онлайн-платформа www.kulturainc.ru, призванная повысить компетентность волонтеров и сотрудников учреждений культуры в области корректной коммуникации с людьми с ОВЗ и уровень общей открытости культурно-просветительских площадок к работе с людьми с особыми потребностями.

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