Главные транспортные артерии, кормилицы и источник жизни. Все это – о реках нашей планеты, которые и сегодня нуждаются в защите.

14 марта 2022 года во многих странах отмечается Международный день рек. Музей Мирового океана приглашает вместе отметить экологическую дату, узнать больше о реках и о том, как мы можем помочь им.

15 марта в Главном корпусе (конгресс-холл) приглашаем всех желающих посмотреть красочные фильмы из цикла «Великие реки России» (производство телеканала OCEAN-tv). Документальный проект перенесет нас в центральную часть страны и отправит в виртуальный сплав по могучей Волге, одной из крупнейших рек в Европе. Кстати, экологическая нагрузка на Волгу в восемь раз больше, чем в среднем по России, что, несомненно, заставляет задуматься о будущем главной русской реки. Продолжит программу лекция научного сотрудника музея Ольги Виноградовой «Водные ресурсы Калининградской области». Преголя, Шешупе, Аграпа, Неман… Какие истории сопровождают жизнь наших рек? Какая река самая полноводная, а какая – самая маленькая?

Какая из рек остается самой чистой? Что угрожает нашим рекам, и как каждый из нас может посодействовать их защите?

Итак, 15 марта в Главном корпусе вас ждет:

10.00 – 11.00 – фильмы из цикла «Великие реки России»,

11.00-11.45 – лекция «Водные ресурсы Калининградской области» (научный сотрудник музея О.Л. Виноградова),

12.00 – 16.00 – продолжение кинопоказа, фильмы из цикла «Великие реки России».

Вход – по цене билета в экспозицию.

Также для вас — викторина на знание водных ресурсов Калининградской области (в очном формате и онлайн HYPERLINK «https://quizizz.com/join?gc=43389093» по ссылке). Среди участников, правильно ответивших на все вопросы в очном и онлайн-формате, будет проведет розыгрыш 3 билетов на бесплатное посещение экспозиций музея

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.