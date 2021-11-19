Центр Творческих Индустрий «Фабрика» и Исследовательская группа APXIV представляют цифровую резиденцию «Digital AIR» и XR-проект «re:Beuys»

Исследовательская группа APXIV в коллаборации с Центром Творческих Индустрий «Фабрика» представляют цифровую резиденцию «Digital AIR». Цель цифровой резиденции «Digital AIR» — это создание новых международных арт-проектов без привязки к эпидемиологической ситуации.

Проект виртуальной резиденции «Digital AIR» создается Фабрикой совместно с группой APXIV, которым принадлежит кураторская концепция проекта. Участие в резиденции «Digital AIR» — это реакция на глобальную цифровизацию в области культуры и искусства, а также попытка выработать новые художественные формы и практики презентации современного искусства. В процессе создания виртуальной резиденции кураторами были оцифрованы три выставочных и студийных зала ЦТИ «Фабрика» и сформирована новая экосистема на стыке цифрового и материального искусства, в которой смогут работать художники разных стран.

Первым проектом, показанным в рамках цифровой резиденции «Digital AIR» станет выставочный и игровой XR-проект исследовательской группы APXIV «re:Beuys». Проект посвящен знаменитому немецкому художнику и одному из главных теоретиков постмодернизма Йозефу Бойсу, со дня рождения которого в этом году исполняется 100 лет. XR-проект группы APXIV исследует миф Йозефа Бойса и его легенду о падении на крымское поле и волшебном исцелении шаманскими практиками.

Зрителей ждёт интерактивный опыт проживания нового мифа в фиджитал пространстве, соединяющем реальное и виртуальное. Этот опыт включает в себя, как взаимодействие с инсталляциями, фотографиями и видеоматериалами, так и с самими художниками (и даже с ожившим Йозефом Бойсом) и другими игроками-зрителями в виртуальном и физическом пространстве Фабрики.

Проект откроется одновременно в нескольких измерениях цифрового и реального: 19 ноября в 19.00 в галерее Эдель Экстра в Нюрнберге (Германия), Цехе отделки ЦТИ «Фабрика» в Москве (Россия) и метавселенной без границ.

16 марта 1944 года неподалеку от деревни Зна́менка в Крыму терпит крушение военный самолет Люфтваффе. В самолете находится будущий всемирно известный художник Йозеф Бойс. Именно этот момент становится ключевым в его мифе о перерождении. Сам Бойс вспоминал: «Последнее, что я помню, было то, что было уже слишком поздно, чтобы прыгать, слишком поздно для того, чтобы открыть парашют… Самолет врезался в землю, и это спасло меня, хотя я и получил травмы костей лица и черепа… Тогда хвост перевернулся и я был полностью похоронен в снегу. Татары нашли меня день спустя. Я помню голоса, они говорили «Вода», войлок из палаток, и сильный запах топленого жира и молока. Они покрыли мое тело жиром, чтобы помочь ему восстановить тепло, и обернули меня в войлок, чтобы сохранить тепло».

Миф, созданный Бойсом, содержит множественные неточности. 5 января 2021 года исследовательская группа APXIV отправилась на полуостров Крым в экспедицию к месту падения самолета Бойса, поставив цель — исследовать «миф Бойса». В ходе экспедиции группа APXIV определила точную точку крушения. Исследование проходило в несколько этапов: 4 обряда со-настройки, интервьюирование родственников очевидцев падения, забор земли и тактильный анализ почв и вод, реконструкция падения при помощи беспилотного летательного средства, омовение в слаборадиоактивных источниках селения Новая Жизнь.

Во время экспедиции в Крым, исследовательская группа APXIV изучила и переосмыслила знаменитый миф Бойса, рассмотрев его в разных ракурсах. Результаты и выводы исследования группы APXIV будут представлены в игровом XR-проекте «re:Beuys».

Проект финансируется из Международного фонда для организаций культуры и образования 2021 года Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия, Немецкого культурного центра им. Гёте и других партнеров.

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