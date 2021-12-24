YANINA Couture войдет в официальное расписание Недели высокой моды в Париже

Наблюдательный совет парижской Федерации высокой моды присвоил российскому кутюрье Юлии Яниной статус официального участника Недели высокой моды в Париже. Показ состоится 27 января 2021 года в Посольстве РФ во Франции. В преддверии своего 30-летия модный Дом YANINA стал единственным новым участником Недели высокой моды этого сезона. YANINA Couture будет значиться в основном расписании на официальном сайте FHCM.

Бренд YANINA Couture проведет свой офлайн-показ 27 января в Посольстве РФ во Франции, впервые став участником официального расписания Недели высокой моды в Париже. Самый авторитетный модный институт мира, ведущий свою историю с 1868 года, удостаивает этой привилегии исключительно талантливых художников, предъявляя строгие требования к уровню мастерства, позиции в глобальном профессиональном сообществе и к вкладу бренда в развитие индустрии.

Федерация Высокой моды (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) — легендарный французский синдикат, который исторически объединяет модные дома, выпускающие коллекции одежды кутюрного уровня. В список мастеров, определяющих историю и лицо мировой моды, входят и бренды географически «нефранцузского» происхождения: Atelier Versace, Elie Saab, Fendi Couture, Armani Privé, Iris Van Herpen, Valentino и Viktor & Rolf и другие. А среди членов Федерации — французских брендов по-прежнему числятся Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Schiaparelli.

Фото — Модный Дом YANINA

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