В день памяти Александра Невского

0
36

12 сентября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается масштабная выставка «Воин и Святой. Александр Невский» петербургского художника Евгения Емельянова.

Эта выставка – значимое событие в жизни города: она приурочена ко дню памяти его покровителя Александра Невского. Символично, что экспозиция открывается именно 12 сентября. В этот день, в 1724 году состоялось перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую столицу Российской империи.

Выставка «Воин и Святой. Александр Невский» выделяется и своей масштабностью.

Евгений Емельянов, главный художник петербургского Военно-исторического музея артиллерии, член Союза художников и художественной студии имени Александра Невского РТОО «СПбСХ» представляет более 50 графических и живописных работ: образы князя и его дружинников, батальные сцены, этюды к полотну диорамы «Ледовое побоище».

Художник много лет глубоко изучает личность Александра Невского и эпоху его правления.

Шесть портретных образов княжеских дружинников не претендуют на документальный исторический портрет, но опираются на данные, сохранившиеся в источниках тех лет, в «Житии Александра Невского» и других летописях.

Исторические персонажи – герои битвы практически никогда ранее не изображались отдельно. И впервые они предстают перед зрителем в живописной серии, созданной современным художником. Это позволяет ощутить далёкое событие не абстрактно и обобщенно, а сквозь призму конкретных человеческих судеб, через личности и характеры непосредственных участников битвы.

Выставочный проект, реализованный сегодня в музее АРТМУЗА, был создан Евгением Емельяновым в преддверии празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и в канун 780-летия Невской битвы.

География проекта очень широка, – он экспонировался от Калининграда до Урала, но впервые именно в Петербурге будет представлен столь полно. Так что у жителей и гостей нашего города есть уникальная возможность окунуться в эпоху Древней Руси, в атмосферу далёких событий и оценить высокое мастерство Евгения Емельянова.

Выставка «Воин и Святой. Александр Невский» продлится в АРТМУЗЕ до 12 ноября.

Вход традиционно свободный.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяСвою версию легендарной песни из анимационного сериала «Фиксики» представила «русская Адель» Lina Lee
Следующая статьяВ рамках Московского Урбанистического форума состоялась выставка изделий народных художественных промыслов

Похожие статьиПредоставлено автором