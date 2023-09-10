В день памяти Александра Невского

12 сентября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается масштабная выставка «Воин и Святой. Александр Невский» петербургского художника Евгения Емельянова.

Эта выставка – значимое событие в жизни города: она приурочена ко дню памяти его покровителя Александра Невского. Символично, что экспозиция открывается именно 12 сентября. В этот день, в 1724 году состоялось перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую столицу Российской империи.

Выставка «Воин и Святой. Александр Невский» выделяется и своей масштабностью.

Евгений Емельянов, главный художник петербургского Военно-исторического музея артиллерии, член Союза художников и художественной студии имени Александра Невского РТОО «СПбСХ» представляет более 50 графических и живописных работ: образы князя и его дружинников, батальные сцены, этюды к полотну диорамы «Ледовое побоище».

Художник много лет глубоко изучает личность Александра Невского и эпоху его правления.

Шесть портретных образов княжеских дружинников не претендуют на документальный исторический портрет, но опираются на данные, сохранившиеся в источниках тех лет, в «Житии Александра Невского» и других летописях.

Исторические персонажи – герои битвы практически никогда ранее не изображались отдельно. И впервые они предстают перед зрителем в живописной серии, созданной современным художником. Это позволяет ощутить далёкое событие не абстрактно и обобщенно, а сквозь призму конкретных человеческих судеб, через личности и характеры непосредственных участников битвы.

Выставочный проект, реализованный сегодня в музее АРТМУЗА, был создан Евгением Емельяновым в преддверии празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и в канун 780-летия Невской битвы.

География проекта очень широка, – он экспонировался от Калининграда до Урала, но впервые именно в Петербурге будет представлен столь полно. Так что у жителей и гостей нашего города есть уникальная возможность окунуться в эпоху Древней Руси, в атмосферу далёких событий и оценить высокое мастерство Евгения Емельянова.

Выставка «Воин и Святой. Александр Невский» продлится в АРТМУЗЕ до 12 ноября.

Вход традиционно свободный.

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