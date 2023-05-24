Музей Москвы представляет выставку художественных работ, посвященных Электрозаводу

В Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, открывается выставка «Первый индустриальный пленэр». В экспозиции — лучшие работы, созданные во время пленэрных занятий на закрытой территории Электрозавода.

Лучи от Электрозавода, открытого в Москве в 1928 году, протянулись по всей стране: ключевое предприятие электрификации СССР дало свет десяткам миллионов семей. Великолепный ансамбль промышленной архитектуры, заложенный еще в 1915 году, в советское время постоянно расширялся и надстраивался, а сегодня, когда производство остановилось, представляет собой величественное зрелище, вдохновляющее исследователей и художников.

В 2020 году старший научный сотрудник Музея Москвы, историк Сергей Никитин-Римский поставил в стенах Электрозавода музыкальный спектакль «Красный Вольфрам», рассказывающий о разработке первой советской лампочки с вольфрамовой нитью и судьбах ее создателей. Продолжением этого проекта стал Музей историй Электрозавода — МузЭл, занимающийся междисциплинарным осмыслением и актуализацией наследия предприятий, работавших в комплексе Электрозавода.

В апреле этого года в рамках арт-резиденции Музея историй Электрозавода педагог и художник Даша Градолиевна провела на территории комплекса цикл пленэров. Метод, предполагающий создание художественных произведений за пределами мастерской, был выбран, чтобы помочь авторам вглядеться в детали и разобраться в их красоте.

Три тематических пленэра были посвящены интерьерам, дворам и деталям электрозаводского ансамбля. 15 апреля состоялся онлайн-пленэр, собравший более 300 заявок со всех уголков мира. В Центре Гиляровского можно будет увидеть отобранные специально для выставки работы 24 художников в разных техниках. Вся коллекция доступна на сайте Музея историй Электрозавода.

Проект реализуется победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина при поддержке Музея Москвы.

Даты проведения: 24 мая – 25 июня 2023 года.

В материале использованы изображения работ участников пленэра.

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