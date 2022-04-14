В Москве принимают заявки на конкурс для представителей сферы гостеприимства

В столице начался прием заявок на конкурс «Московские мастера» в номинациях для представителей сферы гостеприимства. Проявить свои способности приглашают экскурсоводов, гидов-переводчиков, администраторов гостиниц и других специалистов. Подать заявку на участие можно до 16 мая на официальном сайте конкурса.

«Туристические номинации конкурса предназначены как для профессионалов, так и начинающих специалистов, включая студентов. Для молодежи это возможность пообщаться с экспертами индустрии, поделиться своими идеями и получить приглашение на стажировку в ведущих компаниях. В июне жюри определит 12 победителей. Их ждут дипломы, памятные подарки от партнеров и денежные призы», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В этом году заявки принимаются в четырех номинациях: «Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)», «Гид-переводчик», «Администратор гостиницы» и «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг». Главные условия — возраст старше 18 лет и российское гражданство.

На первом этапе конкурсантам номинаций «Экскурсовод» и «Гид-переводчик» предстоит заполнить заявку на сайте, пройти тест на знание основ профессии, а также архитектуры и истории Москвы. Помимо этого, им необходимо представить пешеходную экскурсию с обязательным указанием точного маршрута, продолжительностью и протяженностью, а также анонсирующий ее минутный ролик. Для участия также нужно предоставить фрагмент своей реальной экскурсии хронометражем не более трех минут.

Участникам в номинации «Администратор гостиницы» необходимо подать заявку на сайте конкурса, представить видеопрезентацию и написать короткое тематическое эссе.

Второй этап состоит из заданий только для двух номинаций. Финалисты «Гида-переводчика» должны провести заявленную на первом этапе пешеходную экскурсию в очном формате. Оцениваются следующие критерии: раскрытие темы, сочетание методических приемов показа и рассказа в экскурсии, емкость, лаконичность и другие.

Финалистам номинации «Администратор гостиницы» предстоит ответить на вопросы о правилах приема и размещения гостей, а также пройти практическое задание. Будут учитываться, в частности, информативность и оригинальность видеопрезентации и письменного задания, раскрытие темы, коммуникативные навыки.

Номинация «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг» отличается от трех предыдущих. Она будет проходить в один этап в онлайн-формате. Участникам предстоит заполнить заявку, представить двухминутный видеоролик с анонсированием туристического продукта, его концепции, программы продвижения.

В состав оргкомитета вошли эксперты и лидеры гостиничной отрасли — представители Российского союза туриндустрии, Федерации рестораторов и отельеров России, программы Мэра Москвы «Мой район», Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, международных гостиничных сетей Accor и Radisson, руководитель службы размещения гостиницы «Националь» и шеф-консьерж Four Seasons Hotel Moscow, руководители AZIMUT Hotel Olympic Moscow и гостиничного комплекса «Измайлово», профильных образовательных учреждений и других организаций.

Итоги конкурса подведут в июне. Среди участников определят 12 победителей — по три в каждой номинации. Победители номинаций «Администратор гостиницы» и «Гид-переводчик» получат денежные выплаты в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей — за второе, 150 тысяч — за третье. Также всем победителям вручат дипломы и подарки от партнеров.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.