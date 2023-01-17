Оперу-драму Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский» покажут на сцене «Градский Холл»

Ближайший показ состоится 11 февраля 2023 года. События четырехтомного романа Льва Толстого композитор и режиссер вместил в два акта, которые пролетают на одном дыхании. Светское общество Санкт-Петербурга начала 18 века, пышная коронация Наполеона, батальные сцены Аустерлица и Бородино и, конечно, история князя Андрея Болконского и Наташи Ростовой – это и многое другое увидят и услышат зрители оперы-драмы.

Сквозной линией в новом произведении Алексея Рыбникова идет судьба князя Андрея Болконского (Никита Поздняков), настоящего русского аристократа, храброго воина, жизнь которого в конечном итоге определила любовь к Наташе Ростовой (Валерия Воробьева).

Вряд ли оставит кого-то равнодушным жутковатая сцена муштры, где Наполеон обращается со своей армией, как избалованный мальчишка, сметающий в истерике со стола оловянных солдатиков. Очень интересна и сцена перед Бородинской битвой, где он рассуждает о «религиозном фанатизме» русского народа. Эти подлинные слова взяты из реальных воспоминаний французского самодержца.

Те, кто по-прежнему жаждут волшебства, будут согреты уютными сценами в имении Наташи Ростовой с её полетом к звездам и святочным народным гаданием. Сцена первого бала Наташи надолго запомнится зрителям проникновенной арией Болконского под внезапно начинающимся снегопадом. Трогательный и благородный Пьер Безухов (Роман Орлов), великодушный Александр I (Николай Лютов) как и все артисты Театра Рыбникова поют «живьем», не под фонограмму.

Музыка Алексея Рыбникова в постановке «Le prince André. Князь Андрей Болконский» лежит в основе всего сценического действа. В спектакле множество запоминающихся мелодий в разных стилях - от рэпа до виртуозных арий бельканто. Настоящим украшением спектакля стал изящный хореографический этюд в исполнении артистов Московского театра «Новый Балет».

В спектакле зрители увидят десятки световых сцен, созданных с помощью специальных лазерных проекторов высокого разрешения. Все световые эффекты (включая сотканный из лазерных лучей зловещи хвост кометы 1812 года) подчинены музыкальной основе постановки. Вокальные партии артистов звучат на двух языках — русском и французском. Продуманная до мелочей сценография вкупе с новейшими техническими решениям очень точно передали в постановке дух эпохи начала XIX века – времени великих побед и смелых надежд, благородных людей и высоких страстей.

Опера-драма «Le prince André. Князь Андрей Болконский» 11 февраля, 11 марта в 19.00 на сцене МТКМО «Градский Холл».

Фото – Евгений ЛЮЛЮКИН

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