В Центральном Доме Российской Армии стартовал 2-й Всероссийский фотоконкурс «Мир глазами детей»

В Центральном Доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе стартовал 2-й Всероссийский фотоконкурс «Мир глазами детей».

Фотоконкурс «Мир глазами детей» получил рождение в прошлом, 2022-м, году и сразу завоевал популярность у юных любителей фотографии: в первом творческом состязании с темой «В объективе Родина моя», приняли участие более 800 участников из разных уголков нашей страны, приславшие свои работы в адрес оргкомитета. Согласно решению жюри, в число лауреатов вошли такие талантливые ребята, как Федор Акатов из Петрозаводска (Республика Карелия), Арина Пятина из Санкт-Петербурга, Лев Буханевич из Владикавказа, крымчанка Дарья Елесина, Данила Куден из Владивостока, москвичка Елизавета Тюляндина и многие другие, всего более 20 человек.

Цели фотоконкурса – развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация творческой деятельности, раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных уголков Российской Федерации. Говоря проще, предоставить возможность девчонкам и мальчишкам показать красоту нашей Родины через свое любимое увлечение.

Фотоконкурс проводится в три этапа: первый – с 10 января по 10 марта 2023 года –заявки и фотоработы в цифровом виде присылаются на электронную почту, указанную в положении. Второй – с 11 марта по 31 марта 2023 года – победителей фотоконкурса определяет жюри, третий – с 1 апреля по 20 апреля 2023 года – объявляются результаты фотоконкурса. 29 апреля 2023 года в ЦДРА состоятся церемония награждения победителей и открытие выставки фоторабот лауреатов.

Участниками фотоконкурса могут быть как начинающие, так и профессиональные фотографы, члены студий, творческих объединений, учащиеся учебных заведений. Как индивидуально, так и в составе коллектива, в двух возрастных категориях – от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Предусмотрены четыре номинации: «Природные явления и просторы России»; «Животный мир»; «Народные традиции России»; «Путешествие по России».

О наградах. В каждой возрастной категории и номинации присуждаются первое, второе и третье призовые места. Гран-при фотоконкурса удостоится та работа, которую жюри признает самой оригинальной, интересной и неожиданной. Более полную информацию о фотоконкурсе можно получить на сайте ЦДРА.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.