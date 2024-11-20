«Они потрясли мир. Светлана Светличная. Одиночество роковой красавицы»

Светлана Светличная – роковая красотка советского кино. Короткий эпизод в фильме «Бриллиантовая рука» сделал её самой желанной женщиной страны. Ей хватало нескольких минут на экране, чтобы очаровать мужскую половину зрительного зала и разбудить жгучую ревность в женской. Светличная признавалась: ее жизнь была разной, иногда даже невыносимой. Но в ней была большая любовь, и только ради неё она прожила бы всё это еще раз.

Светлана родилась в Армении, за год до Великой Отечественной войны. Родители договорились – если у них будет девочка – отдадут в актрисы. Сцена была мечтой матери. Все свои амбиции женщина реализовала в воспитании дочери. Света с ранних лет пела, выступала в театральных кружках, вела концерты. Когда пришло время выбирать профессию, ехать в незнакомую Москву и поступать в театральный, девочка испугалась. Но мама купила ей билет в столицу. Светлана поступила во ВГИК с первой же попытки.

Там же в институте встретила главного мужчину своей жизни. Статный красавец Владимир Ивашов привлекал внимание всех девушек. Светличная сходила с ума от ревности. А юноша – от Светланы, но боялся признаться ей в любви.

В то время будущей звезде симпатизировал режиссер Михаил Ромм и давал ей главные роли в театре киноактера. Но когда увидел взаимные чувства пары на генеральной репетиции, не стал им мешать.

Роман развивался бурно, свадьба была хлебосольной. Потом жизнь в 24-метровой коммуналке с родителями, ссоры между невесткой и свекровью. Вскоре у актеров родился сын Алеша, отношения со свекровью еще больше усложнились. Лишь взаимная любовь поддерживала молодоженов в этих ужасных условиях. Вскоре супругам дали двухкомнатную квартиру, через десять лет после рождения первого ребенка появился второй. Семья была уверена, что их ждет долгая и счастливая жизнь.

Впервые Светлана Светличная появилась на экране в конце пятидесятых. Затем – яркие, но эпизодические роли в советской киноклассике. В культовом телесериале персонаж Светличной, Габи, пыталась соблазнить самого Штирлица, но тут её чары оказались бессильны. Всего актриса сыграла в кино более семидесяти ролей. Но первую, которую вспоминают зрители – это роковая красавица Анна Сергеевна из «Бриллиантовой руки».

«Не виноватая я, он сам пришел!» — летело с экрана в кинозал, и сердца миллионов советских мужчин разбивались и «гибли в огнедышащей лаве любви». За её «халатиком с перламутровыми пуговицами» многие готовы были пойти хоть на край света. Но сердце Светланы Афанасьевны по-настоящему всю жизнь принадлежало только одному мужчине – мужу Владимиру Ивашову. Что, впрочем, не отменяло ее многочисленных романов. У их истории любви была и обратная сторона медали из большого числа измен и мимолётных увлечений. В длинном списке не устоявших перед чарами роковой блондинки значились мэтры и звезды большого экрана. Супруг актрисы даже подавал на развод. Но в итоге уйти от любимой так и не смог. Их брак продлился 36 лет.

После смерти мужа Светлана осталась совершенно одна. Несчастья сыпались одно за другим. Близких отношений с собственными детьми не сложилось. Светличной приписывали романы с поклонниками, которые были младше кинодивы на 40 лет. Она пыталась найти успокоение в семье, старалась наладить отношения с сыном, невесткой и внучкой.