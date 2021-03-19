«Твои слёзы довели меня до ручки». Певица Маяк выпустили новый трек

«Тучка» новый трек очень искренней певицы Маяк увидел свет сегодня. Исполнительница полюбилась своим слушателям светлым и несколько лиричным трагизмом. А фотография певицы украсила обложку плей-листа «Русское Инди» ВКонтакте.
Некоторое время назад Маяк была участницей проекта Михаила Козырева на «Дожде». А особую известность Маяк получила во время зимних митингов в Москве, ее трек «Аквадискотека» стал негласным гимном протестующих в тик-ток.
Напомним, что 4 декабря вышел Новый альбом певицы «По умолчанию», в который вошли хиты «Динамит» и «Нечего сказать» собирающие миллионы прослушиваний и отзывов по всему миру.
«В эпичном ожидании», писали фанаты в официальной группе исполнительницы и вот дождались. Трек «Тучка» вышел, как и обещалось ранее, 19 марта 2021 года.
Трек доступен на всех цифровых площадках.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.