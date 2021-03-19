«Твои слёзы довели меня до ручки». Певица Маяк выпустили новый трек

«Туч­ка» новый трек очень искрен­ней певи­цы Маяк уви­дел свет сего­дня. Испол­ни­тель­ни­ца полю­би­лась сво­им слу­ша­те­лям свет­лым и несколь­ко лирич­ным тра­гиз­мом. А фото­гра­фия певи­цы укра­си­ла облож­ку плей-листа «Рус­ское Инди» ВКонтакте.

Неко­то­рое вре­мя назад Маяк была участ­ни­цей про­ек­та Миха­и­ла Козы­ре­ва на «Дожде». А осо­бую извест­ность Маяк полу­чи­ла во вре­мя зим­них митин­гов в Москве, ее трек «Аква­дис­ко­те­ка» стал неглас­ным гим­ном про­те­сту­ю­щих в тик-ток.

Напом­ним, что 4 декаб­ря вышел Новый аль­бом певи­цы «По умол­ча­нию», в кото­рый вошли хиты «Дина­мит» и «Нече­го ска­зать» соби­ра­ю­щие мил­ли­о­ны про­слу­ши­ва­ний и отзы­вов по все­му миру.

«В эпич­ном ожи­да­нии», писа­ли фана­ты в офи­ци­аль­ной груп­пе испол­ни­тель­ни­цы и вот дожда­лись. Трек «Туч­ка» вышел, как и обе­ща­лось ранее, 19 мар­та 2021 года.

Трек досту­пен на всех циф­ро­вых площадках.

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