Команда МХПИ объединила ландшафтный дизайн и технологии на фестивале «Сады и люди» в парке «Сокольники»

Студенты кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института (МХПИ) успешно выступили на юбилейном X Международном фестивале «Сады и люди», который проходит в московском парке «Сокольники» с 9 по 18 августа. Команда института представила новаторский креативный проект «Таинственное похищение», объединивший традиционный ландшафтный дизайн с современными технологиями, и завоевала серебряную медаль в категории садов-террас.

Проект «Таинственное похищение» выделился среди множества команд, представленных в номинации «Сады начинающих», своим нестандартным подходом к теме года «В поисках приключений». Команда МХПИ, состоящая из пяти студентов под руководством идейного вдохновителя и творческого руководителя Надежды Московенко, доцента кафедры «Дизайн среды» МХПИ, создала интерактивный сад-квест, который вовлекал посетителей в увлекательное детективное расследование. «Мы решили использовать элементы эстетики детективного жанра, что, на наш взгляд, было нестандартным решением для ландшафтного конкурса», – рассказала Ольга Боргоякова, студентка МХПИ и участница команды-призера.

Подготовка к конкурсу началась с интенсивного мозгового штурма и дня обучения, где консультанты помогли разобраться в различных видах садов. После жеребьевки команде МХПИ досталась задача создать сад-террасу. Задача заключалась в создании сада и террасы, которые бы органично смотрелись в реальной жизни.

Работа над проектом была напряженной и увлекательной. Команда получила набор растений и материалов, включая остильбы, гортензии, липу, пузыреплодник, бархатцы, спирею и можжевельники. «Мы стратегически распределили растения, используя красные и желтые цвета для создания иллюзии следов и улик, что усиливало атмосферу места преступления», – рассказала Ольга.

Ключевым элементом проекта стал QR-код, размещенный в саду. При сканировании он направлял посетителей к интерактивному боту, где они могли пройти квест, разгадывая загадки, связанные с растениями и элементами сада. В рамках квеста посетители сталкивались с загадочным происшествием и должны были использовать свои знания о растениях для его разгадки. В сюжет были интегрированы ботанические вопросы, что делало опыт более увлекательным и образовательным.

Сад площадью 15 квадратных метров был тщательно спланирован и оформлен. Команда расставила улики, полицейские номерочки и даже оторванную руку скульптуры. Черно-желтые ленты, типичные для места преступления, дополняли картину. Особое внимание было уделено вечернему освещению сада с использованием четырех акцентных и одного заполняющего светильника.

Сюжет сада разворачивался вокруг садового гнома, который сам подстроил своё похищение ради обретения свободы. Участник разместили фигурку гнома в неприметном месте. Согласно сценарию, гном инсценировал собственное похищение в стремлении к свободе. Эта история добавила проекту элемент неожиданности и юмора.

Процесс создания сада был интенсивным и потребовал от команды максимальной концентрации и сотрудничества. «Нам был предоставлен 12-часовой рабочий день, с 9 утра до 9 вечера. Мы эффективно использовали это время, успев построить основную часть сада. На следующее утро у нас было еще несколько часов для финальных штрихов и подготовки к презентации жюри», – рассказала Ольга о напряженном графике работы.

Команда МХПИ, создавшая проект «Таинственное похищение», носит название «Брусника нова». В состав команды вошли студенты Афанасьева Мария, Нилова Дарья, Игнатенко Инга, Поветин Максим и Боргоякова Ольга, творческий руководитель — Надежда Московенко, доцент кафедры «Дизайн среды» МХПИ.

Концепция сада основана на захватывающей истории. Однажды поздно вечером у террасы старого дома, где жил садовник, кто-то проскользнул в сад. Послышался шорох листьев, были слышны шаги, но так и осталось непонятным, кто или что пропало. Сам садовник не понял, что случилось. Был виден лишь силуэт в плаще, уходящий вдаль.

Каждое растение в саду было выбрано с особым смыслом. На заднем плане разместили пузыреплодник с кроваво-красными листьями, «будто предсказывающими преступление». Гортензия символизирует «призраков, наблюдавших за преступлениями долгое время». Астильба и тагетесы (бархатцы) представляют собой «почерк преступника», который «шкодничал на протяжении многих лет».

Тагетесы играют особую роль в создании атмосферы. «Они специфически пахнут и являются символом преступления. Мы подобрали их с разным цветением: есть «чистые», оранжевые цветочки, а есть уже “окрашенные” в бордовый, что намекает на присутствие чего-то подозрительного», – рассказывает Мария Афанасьева, студентка МХПИ и участница команды-призера.

«Наши студенты показали, как можно удачно соединить ландшафтный дизайн и современные технологии. Проект “Таинственное похищение” привлек внимание жюри благодаря своему необычному подходу и способности заинтересовать публику. Это успех, который доказывает, что ребята отлично поработали и смогли придумать что-то действительно новое и интересное», — рассказывает Надежда Московенко, доцент кафедры «Дизайн среды» МХПИ. Институт уже не первый год участвует в фестивале «Сады и люди» и каждый раз занимает призовые места.

Посетители фестиваля могли разгадать тайну сада, взаимодействуя с «садовником» через специально созданный Telegram-бот, что добавило проекту уникальный интерактивный элемент