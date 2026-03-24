Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Выставку «Галина Ваншенкина. Художник в детстве» представили в Музее-квартире А.Н. Толстого

By editor
103
Галина Вашенкина. В метро

Галину Ваншенкину – дочь поэта Константина Ваншенкина и прозаика Инны Гофф – не любила ни слово, ни пишущую машинку. Ей с детства был интересен карандаш. Она стала признанным графиком, художником, её произведения хранятся как в государственных музеях страны, так и в частных коллекциях.

Её работы разнообразны по тематике, жанру, материалу. На выставке можно увидеть её первые детские карандашные рисунки и уже работы в качестве состоявшегося художника. Галине Ваншенкиной свойственна ирония и шутка, она умеет подметить и выделить деталь, её произведения любят тонкий карандаш и линию.

Галина Вашенкина. Перед коридой
Галина Вашенкина. Перед коридой

Жители городов, пассажиры в метро, с одной стороны, её же современники, с другой, могут быть героями иной эпохи, например, нэпа. Непосредственность и искренность, детская открытость миру не чужда Галине Ваншенкиной. В этом она близка идеям Пабло Пикассо. К слову, нельзя не обойти ее работу «Перед корридой». Легкость, юмор, интерес к людям движет талантом художницы.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Следующая статья
Новое в рубрике