Выставку «Галина Ваншенкина. Художник в детстве» представили в Музее-квартире А.Н. Толстого

Галину Ваншенкину – дочь поэта Константина Ваншенкина и прозаика Инны Гофф – не любила ни слово, ни пишущую машинку. Ей с детства был интересен карандаш. Она стала признанным графиком, художником, её произведения хранятся как в государственных музеях страны, так и в частных коллекциях.

Её работы разнообразны по тематике, жанру, материалу. На выставке можно увидеть её первые детские карандашные рисунки и уже работы в качестве состоявшегося художника. Галине Ваншенкиной свойственна ирония и шутка, она умеет подметить и выделить деталь, её произведения любят тонкий карандаш и линию.

Жители городов, пассажиры в метро, с одной стороны, её же современники, с другой, могут быть героями иной эпохи, например, нэпа. Непосредственность и искренность, детская открытость миру не чужда Галине Ваншенкиной. В этом она близка идеям Пабло Пикассо. К слову, нельзя не обойти ее работу «Перед корридой». Легкость, юмор, интерес к людям движет талантом художницы.

Марина АБРАМОВА