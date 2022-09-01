Ты просто космос, Стас!

ANSE представляет новый трек «Я с тобой» на старый мотив, или ода любви Стасу Пьехе.

Кто не знает Стаса Пьеху? Таких почти нет! Красавчик из нулевых покорил не одно сердечко. Появившись на «Фабрике Звёзд-4», его звезда зажглась и не погасла до сих пор! Сложно сосчитать стены скольких девичьих комнат украшал постер с его изображением.

Молодая певица ANSE не стала исключением. Её юношеская влюбленность в Стаса вылилась в новую музыкальную работу:

«Я очень люблю творчество Стаса Пьехи. И в очередной раз переслушивая его песни, я наткнулась на трек «Я с тобой». Мне кажется, что этот сингл про влюбленных людей, которые по какой-то причине оказались разделены расстоянием, но, несмотря на это и на другие невзгоды, продолжают любить друг друга. Я так прониклась этой историей, что у меня в голове родилась идея нового видения песни. Я очень быстро написала новые куплеты, но самое страшное было предложить эту идею Стасу. На следующий день я связалась с ним в надежде, что он согласится. Я так нервничала, но Стас сказал: «Да»! И так на свет появилась наша совместная работа с новыми куплетами и знакомым, любимым многими припевом!» — признается певица.

Но, к сожалению, ANSE не удалось покорить сердце Стаса, и дальше записи песни дело не пошло. В сниппете к треку «Я с тобой» девушка прогуливается с картонной копией Пьехи. Удастся ли ей попасть на свидание к настоящему? Может быть, миллионные стримы или ротации на радио растопят сердце Стаса?

Так помогите ANSE встретиться со Стасом: слушайте трек на всех цифровых площадках!

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