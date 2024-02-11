Гостиная «Главный экспонат» открыла выставку Кирилла Доешвили

В гостиной «Главный экспонат» открылась персональная выставка Кирилла Доешвили «Здесь и сейчас навсегда». Выставочный проект – философские сказки о внутренней свободе – представляет прочтение творчества художника через призму философских вопросов, которые рождают его произведения. Выставка проводится в сотрудничестве с галереи современного искусства a—s—t—r—a gallery, чьим резидентом является Кирилл Доешвили.

Автор создает собственные миры, в которых фантазия переплетается с реальностью, а действующими лицами становятся мифические животные. Художник дает возможность зрителю прочитать эти истории, ключом к которым выступают поэтические и философские названия работ.

За визуальным языком художника, использующим наивное искусство как средство, скрывается глубокое философское мироощущение. Каждая из работ поднимает пласт глобальных вопросов, поразмышлять над которыми предлагает куратор проекта Наталья Томашевская.

Выставка выстраивает диалог с каждым зрителем о вопросах личного мироощущения, внутренней свободы, поиска смысла жизни и важности проживания момента «здесь и сейчас навсегда».

Ключевая особенность выставки «Здесь и сейчас навсегда» – как и других выставочных проектов в гостиной «Главный экспонат» – геймификация зрительского опыта через включение в игру-медиацию. Работы Кирилла ранее были представлены во втором выпуске игры «Главный экспонат».

Кирилл Доешвили – художник в начале своей карьеры, поэт и музыкант, изучавший искусство, философию, поэзию, литературу и вольнослушателем посещавший курсы при Академии им. Репина. «Я копаю глубоко землю, чтобы находить самую чистую воду, и это мой путь, который я должен пройти», говорит Доешвили и примеряет на плоскости бумаги субъективное и метафизическое время, занимая позицию мастера, работающего с реальностью. Само рисование превращается для него то в собеседника, то в незнакомца, с которым он начинает жонглировать образами. Художник – архитектор миров. Символично, что создавая пространства для своих героев Доешвили использует именно архивную архитектурную бумагу. Работы Кирилла находятся в частных коллекциях в Австралии, Англии, Германии, Россия, США, Украине, Чехии.

Кирилл Доешвили. Дуб еще в желуде срублен

Кирилл Доешвили. Символ постоянства

Кирилл Доешвили. Свяазал их узами узла

Кирилл Доешвили. Но должное время не определяется

Изображения предоставлены Галереей современного искусства a—s—t—r—a