У авторитетного издания Russian Art Focus новый главный редактор!

Russian Art Focus сообщает о том, что Ричард Уоллис, бывший главным редактором издания с момента его основания и до 1 февраля 2021 года, оставляет свой пост. Cоучредители издания Инна Баженова и Дмитрий Аксёнов благодарят Ричарда Уоллиса за безупречную работу в издании на протяжении двух с половиной лет, ценят его редакторское мастерство, уникальный опыт международного журналиста и рады видеть Ричарда Уоллиса членом Наблюдательного совета Russian Art Focus. Позицию главного редактора Russian Art Focusc 1 февраля 2021 года займет Джо Викери, эксперт по рынку русского искусства.

«Я рада присоединиться к молодому и динамичному изданию. Несмотря на пульсирующую художественную жизнь внутри сообщества, современное российское искусство остается малоизвестным за пределами страны. Russian Art Focus проливает свет на русское искусство информативными и доступными статьями и не забывает о культурных событиях, которые определяют наше время. С тех пор как два года назад Russian Art Focus начал выходить под умелым руководством Ричарда Уоллиса, журнал охватил обширную территорию, и я благодарна своему предшественнику за то, что он оставляет хорошо организованную и преданную делу команду. В новой редакционной роли мне предстоит многому научиться. Я с нетерпением жду возможности получить новый опыт, поскольку Russian Art Focus продолжает огромную работу по охвату разнообразных областей современной русской визуальной культуры. Для реализации нашей стратегии нужно как можно больше людей, пишущих и говорящих о российском современном искусстве по-английски. Одна из первых задач, которая передо мной стоит, – организовать новую премию Russian Art Focus, вручаемую за публикации о современном русском искусстве на английском языке. Об этой премии было объявлено прошлой осенью в Вене на ярмарке viennaсontemporary. Russian Art Focus Prize будет призвана искать таланты в этой области среди кураторов, историков и знатоков искусства, а также среди блогеров, авторов-фрилансеров или студентов», – говорит Джо Викери.

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