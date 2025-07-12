Премьера «Волшебной флейты» в Новой Опере

В театре «Новая Опера» представили новую semi-stage версию последнего театрального шедевра Вольфганга Амадея Моцарта – сказки-притчи «Волшебная флейта», написанной на затейливое либретто Э. Шиканедера по сказке «Лулу, или Волшебная флейта» К. Виланда, а также задействовавшей множество других источников – от сказок, поэм и опер до масонской символики. Это сочинение, в котором закодированы в сказочно-аллегорической форме многие духовно-философские смыслы, недаром устойчиво привлекает внимание постановщиков по всему миру с самой первой триумфальной премьеры в венском театре «Ауф дер Виден» в 1791 году. Вагнер называл его непревзойденным шедевром немецкой оперы, а Бетховен считал, что в нем, как в компендиуме, собраны практически все жанры музыки – от песни до фуги.

Трудно найти театр, в котором бы не шла «Волшебная флейта». Только Новая опера обращается к этому сочинению уже в третий раз – первая его постановка шла в театре с 2006 по 2013 годы, а в 2020 году опера звучала на сцене театра в сокращенной версии с жанровым определением «Сказка с картинками».

Тем сложнее сказать новое слово в интерпретации знаменитого шедевра. Однако дирижеру-постановщику Филиппу Чижевскому, основателю ансамбля Questa Musica, а ныне художественному руководителю Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и главному дирижеру Государственного академического камерного оркестра России, не раз сотрудничавшему с Новой оперой, это удалось.

Придавая большое значение стилистической точности, прежде всего он позаботился о том, чтобы приблизить звучание к оригинальному и ввел в состав оркестра аутентичные инструменты: натуральные трубы и сакбуты – предшественники тромбона. Кроме того, в оркестр был введен хаммерклавир, созданный специально для театра Новая Опера мастерской Пола МакНалти по образцу хаммерклавира Вольфганга Амадея Моцарта – инструмента работы мастера XVIII века Антона Вальтера. Партию хаммерклавира исполнила Александра Коренева. А в качестве концертмейстера оркестра был приглашен скрипач Роман Викулов, который сотрудничал с Филиппом Чижевским в ансамбле Questa Musica.

Филипп Чижевский считает, что «играть Моцарта – это как лихачить за рулем, должен быть азарт, интерес и опасность… У Моцарта “повороты” должны быть более резкими и лихими, а “грув” – еще более эксцентричным. Если ты обычно едешь 100 км/ч, то здесь должно быть 300 км/ч».

Он в полной мере демонстрирует это «лихачество» за дирижерским пультом, с особым творческим посылом подходя к трактовке темпов и выстраивая самобытную темподинамическую партитуру, которая с точностью и тонкостью следует за всеми поворотами сколь философского, столь и веселого сказочного сюжета, повествующего о победе света над тьмой.

Музыкальная трактовка, которую предложил публике маэстро, недаром привела в восторг слушателей, долго не отпускавших исполнителей долгими и дружными аплодисментами. Филиппу Чижевскому удалось не просто выстроить прекрасный музыкальный концепт, в котором прослеживается ясная и цельная архитектоника целого, достигнут безупречный вокально-оркестровый ансамбль. Ему удалось словно бы оживить дух Моцарта – легкий и радостный. Искрометность и блеск, с которыми Филипп Чижевский подошел к прочтению этой великой партитуры, захватили и состав исполнителей, продемонстрировавших великолепный вокал вместе с драматической увлеченностью.

На партию Царицы ночи была приглашена Надежда Павлова – солистка Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского и Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, приглашенная солистка Большого театра России, заслуженная артистка РФ, лауреат премий «Золотая Маска», «Онегин», Casta Diva. Ее появление на сцене стало центром внимания публики – несмотря на то, что именно партия Царицы ночи стала дебютной в вокальной истории певицы, она продемонстрировала безупречную колоратуру, в которой сочетается точность исполнения с богатством интонирования и владения динамическими нюансами.

Партии других героев оперы исполнили как приглашенные артисты, так и солисты Новой оперы. В роли Памины выступила солистка Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, обладательница кристального сопрано Галина Круч, создавшая утонченный образ девушки; Тамино исполнил солист Новой Оперы Алексей Татаринцев, продемонстрировав замечательное единство вокально-драматического посыла; в роли колоритного Папагено выступил солист Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина и Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра России Константин Сучков, Зарастро исполнил солист Новой Оперы Алексей Антонов.

Для Филиппа Чижевского принципиально важно было фонетическое единство исполнения – поэтому как арии, так и разговорные диалоги, которых довольно много в этом жанре немецкого зингшпиля, звучат в оригинале – на немецком языке в замечательном исполнении приглашенных драматических артистов Дмитрия Гизбрехта из Ленкома и Анастасии Волынской из РАМТа.

А слушателю в овертитрах предоставлен весьма увлекательный перевод режиссера постановки Егора Перегудова, художественного руководителя театра имени Вл. Маяковского и лауреата ряда престижных театральных премий. Для него это сочинение – «глубокая и философская история», он так комментирует его восприятие: «Мы даже размышляли о параллели с творчеством Льва Николаевича Толстого, с его воспоминаниями о детстве, с его ощущением непротивления злу насилием. Как в фильме “Долгое прощание”: притчи пишут народы, а не авторы. Ты не можешь взять и написать притчу, она должна рождаться и образовываться с течением столетий. И “Волшебная флейта” этим наполнена. В ней есть философское содержание, которое спрятано за игровой природой, масонской символикой. Мы знаем, что опера создавалась параллельно с Реквиемом. Если рассматривать музыку как завещание Моцарта, то Реквием – роковое, трагическое, а “Волшебная флейта” – легкое, игровое, но от того не менее содержательное и значимое».

Несмотря на то, что режиссерские функции Егора Перегудова были, конечно, ограничены рамками semi-stage версии, он в ней продемонстрировал свое видение пространственного освоения сцены, создав искусную диспозицию большого состава исполнителей по отношению друг к другу и «зарядив» их верным посылом для точного раскрытия драматургического концепта оперы Моцарта.

В новой постановке также были задействованы главный художник по свету Новой Оперы Майя Шавдатуашвили и главный хормейстер театра Юлия Сенюкова, под чьим руководством в театре всегда бывает безупречный хор.

Новая постановка – безусловная удача в репертуаре театра. Остается лишь пожелать, чтобы со временем она раскрылась в полной сценической версии.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото Евгения ЭМИРОВА