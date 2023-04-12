В Петербурге провели семейный фестиваль «Краски детства»

Большой семейный праздник – Фестиваль «Краски Детства» состоялся в последние дни школьных каникул, с 31 марта по 2 апреля в ДК имени Кирова. «Краски Детства» - фестиваль, ставший традиционным, объединяет детей всех возвратов от 0 до 100, ведь его основной принцип: «У нас нет взрослых, есть дети разного возраста». Организаторы красочного праздника - ассоциация «Проект “Культура”» и творческая мастерская для детей и их родителей «Штаб детства».

В этом году концепция фестиваля – возвращение в будущее. Существует гипотеза, что маленькие дети помнят будущее. Организаторы фестиваля предложили всем посетителям поиграть в футуризм и погрузится в такие воспоминания. По словам организатора Евгения Шлионского, на «Красках Детства» все «приходят, рисуют и счастливы». Такое состояние возможно, когда есть свобода самовыражения и творчества.

К счастью, время придумало этому объяснение: развитое творческое начало – единственное преимущество человека перед искусственным интеллектом. Найти нестандартное решение и изобрести что-то новое может именно человек, и развивать творческое мышление важно независимо от возраста и рода деятельности. За время работы фестиваля больше тысячи посетителей рисовали, лепили, плели украшения, конструировали, посещали мастер-классы по игре на укулеле, строили и изобретали. Творческий фестиваль случился благодаря поддержки производителей красок и торговых компаний.

К со-творчеству с гостями фестиваля организаторы пригласили профессиональных художников. Кроме мэтров Дмитрия Шагина и Артура Молева, любимых друзей фестиваля, «Краски» открыли для себя новые имена: это художник-экспериментатор Нил Эксколор, знаменитый конструктор изделий из картона Валентин Квиринг, художники Лиза Бэнк и Андрей Сикорский.

Вместе строили картонный город, сооружали сундук сокровищ, мастерили маски и тантамарески и даже рисовали цветным скотчем. Большой популярностью на фестивале пользовалась Швабропись – вид искусства, который придумал особенный художник арт-студии «Перспективы» Дмитрий Лазарев.

Час от часа росла пластилиновая страна - каждый лепил что-то своё, а получалось – общее. А проекты «Поющие мамы» и «Стереодетки» украсили фестиваль музыкальным сопровождением. Посетители фестиваля делятся эмоциями и отмечают: несмотря на то, что фестиваль закончился, дети продолжают фонтанировать идеями, мастерить и воображать уже дома, что очень ценно в эпоху гаджетов.

«Дети мои теперь вооружены до зубов шлемами, мечами и щитами, спят они в коробках и сквозь сон умоляют купить ещё одну укулеле. На кухне за столом с нами сегодня ужинал Радужный Ботинок, каким-то чудом сбежавший из Пластилиновой страны. Теперь нам наверняка придется расширять жилплощадь, поскольку рядом со Счастьями в Коробках припаркована всевозможная картонная спецтехника, а дети, только вернувшись домой, сразу же нашли старую коробку от холодильника и драконят её. В общем, жизнь уже не будет прежней: фестиваль закончился, а полет фантазии и заряд остаются!» , – рассказывает посетитель фестиваля Дарьяна Димитрова.

В планах у организаторов - не останавливаться и вовлекать всё больше семей и компаний в пространство совместного творчества. Уже есть идеи на следующий фестиваль, но пока они держатся в секрете. Одно известно точно – Краски Детства – был и останется большим праздником творчества для всех желающих.

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