«Уровни художественного порядка»: галерея JART открывает выставку Апанди Магомедова

3 февраля, в пятницу, галерея JART откроет персональную выставку Апанди Магомедова (Махачкала, Республика Дагестан), одного из ведущих современных дагестанских художников, народного художника Республики Дагестан, члена Союза художников России. Работая в авторском жанре «рельефная живопись», Апанди черпает вдохновение в горах и орнаментах народного искусства, в традициях и истории своего края.

«Произведения живописи, скульптуры, другие художественные объекты, а также перформансы Апанди соотносятся со стилистикой абстрактной геометрии, искусством первичных структур, имеющей убедительный бэкграунд в мировом современном искусстве. В этом контексте он находит своё достойное место. Однако стилистическое сходство отнюдь не раскрывает — что и свойственно современному искусству — всех глубин и специфики творчества художника. Не менее стилистики работ Апанди для зрителя, как и для самого художника, оказывается важен многообразный личный опыт автора — культурный, экзистенциальный, психологический, а также его стремление и умение упорядочить этот опыт», – Леонид Бажанов, модератор и куратор выставки «Уровни художественного порядка».

Всего выставка «Уровни художественного порядка» объединит 25 работ Апанди Магомедова.

Произведения Апанди Магомедова хранятся в Московском музее современного искусства, Государственном центре современного искусства (Москва), галерее «A3» (Москва), Дагестанском музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой (Махачкала), Национальном музее Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи (Махачкала), Национальном музее Республики Северная Осетия – Алания (Владикавказ), Первой галерее (Каспийск), Минусинском региональном краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова, частных и корпоративных собраниях в России и за рубежом.

Выставка открыта для посещения с 3 по 28 февраля.

Апанди Магомедов. Из проекта «Мавлид»

Апанди Магомедов. Из проекта «Мавлид»

Апанди Магомедов. Из проекта «Мавлид»

Апанди Магомедов. Из проекта «Мавлид»

Апанди Магомедов. Из проекта «Мавлид»

Апанди Магомедов. Из проекта «Мавлид»

Апанди Магомедов. Из цикла «Посвящение»

Апанди Магомедов. Из цикла «Посвящение»

Апанди Магомедов. Из цикла «Посвящение»

Апанди Магомедов. Из цикла «Посвящение»

Апанди Магомедов. Из цикла «Посвящение»

Апанди Магомедов. Из цикла «Посвящение»

Апанди Магомедов. Из цикла «Посвящение»

Апанди Магомедов. Композиция на тёмном

Апанди Магомедов. Ритм белых миражей

Апанди Магомедов. Ритм белых миражей

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