Как книги влияют на настроение и эмоции людей

В преддверии Всемирного дня книголюбов, который ежегодно отмечается 9 августа, литературная платформа независимых авторов «Литнет» провела масштабное исследование, посвященное анализу влияния книг на настроение и эмоции читателей. В опросе приняли участие 1215 книголюбов из всех регионов России.

Ключевые данные:

84% опрошенных людей читают книги каждый день;

89% респондентов отметили, что в процессе чтения книги их настроение меняется;

92% сказали, что книги помогали им взглянуть на жизненные ситуации с другой стороны;

72% опрошенных говорят, что книги могут стать хорошим дополнением к психотерапии;

53% признаются, что у них есть любимые книги, к которым они возвращаются в трудные времена;

13% сообщили, что не читают книги, которые ухудшают им настроение.

84% опрошенных людей читают книги каждый день. 12% респондентов читают книги 3–5 раз в неделю. 2% читают книги один раз в неделю.

Книги, настроение и эмоции читателей

55% респондентов чувствуют спокойствие, когда начинают читать книгу. 38% находятся в мечтательном настроении, 31% испытывает вдохновение, 30% пребывают в задумчивом состоянии, 24% чувствуют себя счастливыми, а скучают или грустят — по 15% соответственно.

89% опрошенных отметили, что в процессе чтения книги их настроение меняется. 35% утверждают, что настроение всегда меняется в лучшую сторону, становится более радостным и спокойным. 65% говорят, что все индивидуально и их настроение напрямую зависит от книги, которую они взяли в руки.

Топ-5 жанров, которые помогают улучшить настроение:

Любовный роман (75%);

Фэнтези (66%);

Приключенческий роман (38%);

Эротика (37%);

Фантастика (33%).

Больше всего настроение опрошенным людям поднимают любовные романы (75%) и фэнтези (66%). Также необходимо отметить популярный жанр, которому немного не хватило голосов респондентов, чтобы войти в пятерку самых положительно влияющих на настроение, — детектив. Его выбрал 31% опрошенных читателей.

Интересно, что хуже всего улучшают настроение триллеры (5%), книги по путешествиям и географии (5%), биографии и автобиографии (4%), хоррор и ужасы (3%), а также комиксы (2%).

13% респондентов поделились, что не читают книги, которые могут ухудшить настроение.

Топ-5 самых ярких эмоций, которые вызывают книги:

Смех (81%);

Улыбка (67%);

Слезы (63%);

Грусть (56%);

Тревога (25%).

Книга должна волновать и вызывать самые разные эмоции у читателей. Если книга безэмоциональна, она будет скорее похожа на учебник. Самыми яркими эмоциями, которые вызывает чтение книг, стали: смех, улыбка, слезы, грусть и тревога. Только 0,1% опрошенных заявили, что книги никогда не вызывали у них ярких эмоций.

Книги, которые люди перечитывают в трудные моменты:

«Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова;

«Джейн Эйр» Шарлотты Бронте;

«Гордость и предубеждение» Джейн Остин;

«Алхимика» Пауло Коэльо;

«Унесенных ветром» Маргарет Митчелл;

«Войну и мир» Льва Толстого;

«Преступление и наказание» Федора Достоевского;

Серию «Плоский мир» Терри Пратчетта;

«Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса;

«12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Любопытно, что в трудные моменты люди в основном предпочитают возвращаться к классическим произведениям и в них искать силы и настроение. В десятке произведений, которые люди перечитывают в непростое для них время, — три российских классических произведения из школьной программы и два британских: «Мастер и Маргарита», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Джейн Эйр» и «Гордость и предубеждение». Из классики ХХ века в топ-10 попали «Унесенные ветром» и «12 стульев». В числе самых современных произведений, к которым возвращаются читатели для поддержки, — культовый роман-притча «Алхимик», сказочные «Хроники Нарнии» и юмористическое фэнтези «Плоский мир».

Авторы, к которым люди возвращаются в трудные моменты:

Михаил Булгаков;

Александр Пушкин;

Илья Ильф и Евгений Петров;

Джейн Остен;

Александр Дюма;

Эрих Мария Ремарк;

Лев Толстой;

Сергей Лукьяненко;

Братья Стругацкие;

Агата Кристи;

Мария Семенова;

Джон Толкин.

Интересно, что в топ писателей, которые поддерживают людей в трудные моменты, попали авторы самых разных эпох и жанров. Если первые позиции в рейтинге традиционно занимают русские и зарубежные классики XVIII и XIX веков, то дальше читатели отдают свои голоса писателям ХХ века, работающим в жанрах фэнтези и детектива. Исследователи специально показывают топ-12, чтобы продемонстрировать любовь российских читателей к фантастике и фэнтези. В трудные моменты люди с удовольствием их перечитывают, чтобы полностью окунуться в интересную историю и на какое-то время отключиться от действительности.

Также, по мнению респондентов, было указано какие авторы своими произведениями улучшают эмоциональное состояние. Интересно, что чаще всего респонденты называли независимых авторов:

Янка Рам;

Алиса Ардова;

Полина Ром;

Виктория Свободина;

Юлия Резник.

60% читающих людей уверены, что книги оказывают существенный положительный эффект на их эмоциональное состояние и саморазвитие в долгосрочной перспективе. 73% опрошенных согласны с утверждением, что чтение продлевает жизнь.

Книги и их влияние на жизнь читателей

92% опрошенных людей сказали, что книги помогали им взглянуть на жизненные ситуации с другой стороны. 80% отмечают, что в их жизни были случаи, когда книга помогала справиться с личными переживаниями и проблемами. 63% говорят, что сталкивались со случаями, когда они читали книги, в которых происходили события, схожие с теми, что происходили в их жизни. Рекордные 98% признаются, что использовали книги как средство для расслабления и снятия стресса.

Во время личных переживаний 76% опрошенных выбирают книгу для чтения интуитивно, по аннотации. 12% читателей руководствуются рецензиями и обзорами, 3% слушают рекомендации друзей и близких, а 1% делает выбор по совету психолога.

42% респондентов поделились, что иногда, в зависимости от жанра, который они читают в данный момент, книга помогает им лучше спать. 24% утверждают, что книги помогают им лучше засыпать, а 22% уверяют, что книги никак не улучшают их ночной сон, а даже, наоборот, они не могут уснуть, пока не дочитают. При этом 7% сказали, что благодаря постоянному чтению книг они спят спокойнее ночью.

72% опрошенных говорят, что книги могут стать хорошим дополнением к психотерапии, а 16% даже уверены в том, что в некоторых случаях книги могут заменить психотерапевта.

53% признаются, что у них есть любимые книги, к которым они возвращаются в трудные времена.

«Из результатов опроса видно, что наибольший эмоциональный отклик у читателей вызывают жанры любовного романа и фэнтези. Популярность любовных романов объясняется тем, что они поднимают близкие аудитории темы — сложности во взаимоотношениях, которые зачастую обыгрываются в комическом ключе. Поэтому, например, популярен поджанр романтической комедии. Фэнтези же привлекает возможностью отвлечься и погрузиться в альтернативную реальность, при этом сохраняя связь с реальными чувствами и переживаниями. На этом фоне продолжают набирать популярность такие сюжетные тропы, как попаданчество и поджанр бытового фэнтези», – говорит Анастасия Тугова, редактор «Литнета».