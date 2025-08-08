Как книги влияют на настроение и эмоции людей

В преддверии Всемирного дня книголюбов, который ежегодно отмечается 9 августа, литературная платформа независимых авторов «Литнет» провела масштабное исследование, посвященное анализу влияния книг на настроение и эмоции читателей. В опросе приняли участие 1215 книголюбов из всех регионов России.
Ключевые данные:
- 84% опрошенных людей читают книги каждый день;
- 89% респондентов отметили, что в процессе чтения книги их настроение меняется;
- 92% сказали, что книги помогали им взглянуть на жизненные ситуации с другой стороны;
- 72% опрошенных говорят, что книги могут стать хорошим дополнением к психотерапии;
- 53% признаются, что у них есть любимые книги, к которым они возвращаются в трудные времена;
- 13% сообщили, что не читают книги, которые ухудшают им настроение.
- 84% опрошенных людей читают книги каждый день. 12% респондентов читают книги 3–5 раз в неделю. 2% читают книги один раз в неделю.
Книги, настроение и эмоции читателей
55% респондентов чувствуют спокойствие, когда начинают читать книгу. 38% находятся в мечтательном настроении, 31% испытывает вдохновение, 30% пребывают в задумчивом состоянии, 24% чувствуют себя счастливыми, а скучают или грустят — по 15% соответственно.
89% опрошенных отметили, что в процессе чтения книги их настроение меняется. 35% утверждают, что настроение всегда меняется в лучшую сторону, становится более радостным и спокойным. 65% говорят, что все индивидуально и их настроение напрямую зависит от книги, которую они взяли в руки.
Топ-5 жанров, которые помогают улучшить настроение:
- Любовный роман (75%);
- Фэнтези (66%);
- Приключенческий роман (38%);
- Эротика (37%);
- Фантастика (33%).
Больше всего настроение опрошенным людям поднимают любовные романы (75%) и фэнтези (66%). Также необходимо отметить популярный жанр, которому немного не хватило голосов респондентов, чтобы войти в пятерку самых положительно влияющих на настроение, — детектив. Его выбрал 31% опрошенных читателей.
Интересно, что хуже всего улучшают настроение триллеры (5%), книги по путешествиям и географии (5%), биографии и автобиографии (4%), хоррор и ужасы (3%), а также комиксы (2%).
13% респондентов поделились, что не читают книги, которые могут ухудшить настроение.
Топ-5 самых ярких эмоций, которые вызывают книги:
- Смех (81%);
- Улыбка (67%);
- Слезы (63%);
- Грусть (56%);
- Тревога (25%).
Книга должна волновать и вызывать самые разные эмоции у читателей. Если книга безэмоциональна, она будет скорее похожа на учебник. Самыми яркими эмоциями, которые вызывает чтение книг, стали: смех, улыбка, слезы, грусть и тревога. Только 0,1% опрошенных заявили, что книги никогда не вызывали у них ярких эмоций.
Книги, которые люди перечитывают в трудные моменты:
- «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова;
- «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте;
- «Гордость и предубеждение» Джейн Остин;
- «Алхимика» Пауло Коэльо;
- «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл;
- «Войну и мир» Льва Толстого;
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского;
- Серию «Плоский мир» Терри Пратчетта;
- «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса;
- «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Любопытно, что в трудные моменты люди в основном предпочитают возвращаться к классическим произведениям и в них искать силы и настроение. В десятке произведений, которые люди перечитывают в непростое для них время, — три российских классических произведения из школьной программы и два британских: «Мастер и Маргарита», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Джейн Эйр» и «Гордость и предубеждение». Из классики ХХ века в топ-10 попали «Унесенные ветром» и «12 стульев». В числе самых современных произведений, к которым возвращаются читатели для поддержки, — культовый роман-притча «Алхимик», сказочные «Хроники Нарнии» и юмористическое фэнтези «Плоский мир».
Авторы, к которым люди возвращаются в трудные моменты:
- Михаил Булгаков;
- Александр Пушкин;
- Илья Ильф и Евгений Петров;
- Джейн Остен;
- Александр Дюма;
- Эрих Мария Ремарк;
- Лев Толстой;
- Сергей Лукьяненко;
- Братья Стругацкие;
- Агата Кристи;
- Мария Семенова;
- Джон Толкин.
Интересно, что в топ писателей, которые поддерживают людей в трудные моменты, попали авторы самых разных эпох и жанров. Если первые позиции в рейтинге традиционно занимают русские и зарубежные классики XVIII и XIX веков, то дальше читатели отдают свои голоса писателям ХХ века, работающим в жанрах фэнтези и детектива. Исследователи специально показывают топ-12, чтобы продемонстрировать любовь российских читателей к фантастике и фэнтези. В трудные моменты люди с удовольствием их перечитывают, чтобы полностью окунуться в интересную историю и на какое-то время отключиться от действительности.
Также, по мнению респондентов, было указано какие авторы своими произведениями улучшают эмоциональное состояние. Интересно, что чаще всего респонденты называли независимых авторов:
- Янка Рам;
- Алиса Ардова;
- Полина Ром;
- Виктория Свободина;
- Юлия Резник.
60% читающих людей уверены, что книги оказывают существенный положительный эффект на их эмоциональное состояние и саморазвитие в долгосрочной перспективе. 73% опрошенных согласны с утверждением, что чтение продлевает жизнь.
Книги и их влияние на жизнь читателей
- 92% опрошенных людей сказали, что книги помогали им взглянуть на жизненные ситуации с другой стороны. 80% отмечают, что в их жизни были случаи, когда книга помогала справиться с личными переживаниями и проблемами. 63% говорят, что сталкивались со случаями, когда они читали книги, в которых происходили события, схожие с теми, что происходили в их жизни. Рекордные 98% признаются, что использовали книги как средство для расслабления и снятия стресса.
- Во время личных переживаний 76% опрошенных выбирают книгу для чтения интуитивно, по аннотации. 12% читателей руководствуются рецензиями и обзорами, 3% слушают рекомендации друзей и близких, а 1% делает выбор по совету психолога.
- 42% респондентов поделились, что иногда, в зависимости от жанра, который они читают в данный момент, книга помогает им лучше спать. 24% утверждают, что книги помогают им лучше засыпать, а 22% уверяют, что книги никак не улучшают их ночной сон, а даже, наоборот, они не могут уснуть, пока не дочитают. При этом 7% сказали, что благодаря постоянному чтению книг они спят спокойнее ночью.
- 72% опрошенных говорят, что книги могут стать хорошим дополнением к психотерапии, а 16% даже уверены в том, что в некоторых случаях книги могут заменить психотерапевта.
- 53% признаются, что у них есть любимые книги, к которым они возвращаются в трудные времена.
«Из результатов опроса видно, что наибольший эмоциональный отклик у читателей вызывают жанры любовного романа и фэнтези. Популярность любовных романов объясняется тем, что они поднимают близкие аудитории темы — сложности во взаимоотношениях, которые зачастую обыгрываются в комическом ключе. Поэтому, например, популярен поджанр романтической комедии. Фэнтези же привлекает возможностью отвлечься и погрузиться в альтернативную реальность, при этом сохраняя связь с реальными чувствами и переживаниями. На этом фоне продолжают набирать популярность такие сюжетные тропы, как попаданчество и поджанр бытового фэнтези», – говорит Анастасия Тугова, редактор «Литнета».