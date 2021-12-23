Успеть за «48 часов»: Яркая премьера на Пятом!

В субботу, 25 декабря, на Пятом канале состоится яркая премьера года. Оригинальная новинка «48 часов» начнется в 10.35. Зрители увидят сразу все серии проекта.

Действие сериала происходит Санкт-Петербурге, главные персонажи – оперативники отдела МВД при городском следственном комитете. Им часто достаются самые горячие дела, расследование которых нужно завершить в течение 48 часов. И если опера не поторопятся, то основной подозреваемый сможет уйти от правосудия и успеет уничтожить улики или расправиться со свидетелями.

Руководит отделом карьерист подполковник Саар, его сыграл актер Игорь Павлов.

Владислав Резник, исполнитель главной роли следователя Лукьянова:

— Персонаж Игоря мне очень близок и понятен. По фильму мы с ним «кореша». Знакомы более 25 лет, учились вместе, вместе прошли колоссальную школу становления в полиции. Мой Лукьянов прекрасно понимает Саара, мотивацию его поступков, почему иногда поступает не правильно, как кажется Лукьянову. Они настолько друг друга знают, что одному достаточно только бровью повести, другой ответит: «Хватит! Я знаю, какую шутку ты про меня придумал»!

У сериала отличный актерский состав. Оперативника Константина Шиловского сыграет Антон Багров, знакомый зрителям Пятого по сериалу «Морские дьяволы». На работе его персонаж профессиональный специалист, очень жесткий, быстро думающий, внимательный, но непременно с чувством юмора.

Антон Багров, исполнитель главной роли Константина Шиловского:

— Потому что работа часто связана с расследованием убийств, и для того, чтобы не впускать в себя возможные переживания, постоянно приходится находить какой-то ироничный подход к делу, к преступлению, к людям. Поэтому для меня чувство юмора прежде всего. И жесткость – там, где она должна быть. Конечно, можно пошутить, посмеяться, но в нужный момент нужно человека осадить и дать ему по морде. Вот для меня в герое эти качества самые главные.

Герой Багрова постоянно влюбляется в женщин, но бабником себя не считает. Просто он находится в поисках единственной идеальной спутницы. И судьба подкидывает ему «сюрприз» в виде привлекательной сексуальной коллеги Даши Фадеевой. Умная, благородная, самокритичная. Ее раздражает, что многих привлекает в первую очередь ее красота и сексуальность, и лишь в последнюю очередь профессиональные качества. Она бегает на каблуках по крышам за преступниками, мастерски владеет приемами рукопашного боя. Коллеги по съемочной площадке прозвали исполнительницу роли Даши актрису Марину Гончарову Ларой Крофт.

Зрителям непременно запомнится дуэт эксперта – криминалиста «мамы Тани» и ее подопечного компьютерного гения Мити.

Владислав Ставропольцев, исполнитель главной роли Мити:

— В театральном училище нам объясняли, что театр – это праздник. Сейчас у меня немного иное мнение. Иногда мне кажется, что в театре не праздник, а какой-то завод металлургический. А на «48 часов» у меня как раз и было ощущение классного праздника. Кофе есть, чай есть, печеньки, бутерброды, еще и покормят, и расскажут много нового, поделятся опытом. Я просто был счастлив это время, которое я провел на проекте, это было мое счастливое время, новая ступень для меня. Это важный этап в моей жизни. У меня была прекрасная партнерша «мама Таня». Конечно, я в кадре по сценарию ее побаивался, как мы обычно боимся маму и папу. Она и «надавать» могла, но всегда спасала то от начальства, то от невзгод, то от случайных отравлений.

Ольга Белинская, исполнительница роли «мамы Тани»:

— Этот сериал для меня прежде всего — команда, потому что мне было очень приятно работать со всеми, вокруг было много прекрасных людей. У нас, во-первых, совершенно славные сценаристы, прекрасный режиссер Егор Баринов, потрясающий оператор-постановщик Александр Колпаков. А актеры! Я безумно рада, что теперь я знакома с этими ребятами. И да, кроме Мити больше никого не хотелось на съемках убить! (смеется)

Синергия сценарной составляющей, актерской игры, режиссерской работы, да еще и в легендарном павильоне №4 студии «Лентелефильм» — позволила создать оригинальный сериал с необычными героями.

Не пропустите премьеру!

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