Дружба под парусами: российско-бразильская экспедиция «Братство 2025» объединяет народы и океаны

12 апреля 2025 года 22-метровая яхта «Fraternidade» («Братство») отправится в кругосветное плавание из бразильского города Сальвадор, под флагом БРИКС. Маршрут длиной 24 тысячи морских миль пройдет через Исландию, Северный морской путь и мыс Горн. От Сальвадора до Шпицбергена, от Мурманска до Беннетта, от тропиков до арктических льдов. В планах — и научные наблюдения, организованные совместно с Русским географическим обществом, и важнейшая дипломатическая миссия: показать открытую, человеческую Россию в портах самых разных стран мира.

Яхту поведут опытные капитаны: 82-летний бразилец Алейшо Белов (урожденный Алексей Дмитриевич Белов), для которого это будет шестая кругосветка, и директор Омского губернаторского яхт-клуба Сергей Щербаков, заслуженный мастер спорта России, для которого эта кругосветка — третья.

В преддверии старта в столичном Информационно-культурном медиацентре БРИКС+ состоялась встреча, посвященная предстоящей экспедиции. Мероприятие объединило выдающихся путешественников и экспертов, таких как капитан Сергей Щербаков, по видеосвязи — Алейшо Белов, психолог и главный редактор журнала «Всемирный путешественник» Андраник Сулейманян, капитан яхты «Апостол Андрей» Николай Литау и президент Центра БРИКС Висенте Барриентос. Участники встречи обсудили не только маршрут и условия плавания, но более глубокие вопросы, касающиеся целей путешествия, значения общественной дипломатии и дружбы между народами России и Бразилии.

Организатором и модератором встречи выступил Сергей Деменский, генеральный директор Евразийской медиагруппы, которая является информационным партнером экспедиции. Присутствующие смогли задать вопросы участникам экспедиции и пожелать им удачи в их захватывающем приключении.

Встреча началась с видеоприветствия от Алейшо Белова, бразильского капитана с русскими корнями, говорящего по-русски: «Я познакомился несколько лет назад с Сергеем Щербаковым. Он был здесь на лодке «Сибирь» и после отправился в Антарктиду. Мы стали друзьями и решили сделать поездку вместе – русские и бразильские моряки на бразильской лодке «Fraternidade» (Братство)».

По договоренности с Алейшо Беловым, половина экипажа будет состоять из россиян, а половина — из бразильцев. «Всего на лодке 12 коек, но мы максимум берем 8-9 человек, потому что нужно место для амуниции и продуктов. Когда людей больше, становится очень тяжело», — пояснил Сергей Щербаков.

На первом этапе экспедиции с российской стороны участвуют сам Сергей Щербаков и Сергей Остроухов из Санкт-Петербурга, ранее участвовавший в антарктической экспедиции. В Мурманске к ним присоединятся еще двое россиян, которые пройдут весь Северный морской путь, Тихий океан, мыс Горн и вернутся в Бразилию.

Сергей Щербаков подчеркнул символическое значение экспедиции, которая приурочена к нескольким важным датам: «В этом году мы отмечаем 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Бразилия была единственной латиноамериканской страной в антигитлеровской коалиции. Также, в этом году Русскому географическому обществу исполняется 180 лет, это одна из старейших географических организаций в мире. Поэтому мы решили посвятить нашу экспедицию этим важным вехам».

Он также акцентировал внимание на сотрудничестве в рамках БРИКС: «Основной мотив, с которого всё началось, — это идея дружбы между Россией и Бразилией: «Дружба навек». Обе страны входят в БРИКС, и в этом году исполняется 20 лет со дня подписания стратегического союза между Россией и Бразилией. А в 2026 году, когда мы будем завершать экспедицию, — 20 лет самому объединению БРИКС. Именно к этим памятным датам мы приурочили наше путешествие».

Сергей Щербаков также прокомментировал цель и миссию экспедиции: «Конечно, геополитическая обстановка сегодня непростая. Но я скажу так: в море, в открытом океане, она не имеет такого значения. Мы идём под флагом России и под флагом БРИКС — и несём с собой идеи объединения, сотрудничества и дружбы между народами. Да, в некоторых странах, которые сейчас считаются недружественными к России, это может быть сложнее. Но именно поэтому бразильская яхта — это большой плюс. Мы хотим показать дружественный, открытый образ России. Демонстрация флага России и БРИКС — для нас не просто задача, а гордость. Мы уверены, что сможем реализовать всё задуманное, особенно в плане общения с людьми».

Подобные международные экспедиции выходят далеко за рамки простых морских путешествий. Они становятся мостами между культурами, странами и континентами, способствуют научному и человеческому обмену. Как отметил Андраник Сулейманян, «это очень хороший проект в духе общественной дипломатии, требующий нестандартных методов». Международная команда готовится к испытанию, которое принесет не только географические открытия, но и новый взгляд на взаимодействие наших стран.

Сергей Щербаков подчеркнул, что для него океан — это не среда обитания человека, а путь к новым встречам: «Я считаю, что в океан идут не для того, чтобы получить наслаждение, хотя это бывает, когда нет шторма. Это путь, который надо преодолеть, чтобы дойти до земли и встретиться с другими людьми».

Оценивая перспективы предстоящей экспедиции, Николай Литау выразил уверенность в ее успехе: «Глядя на этот экипаж, у меня нет никаких сомнений, что экспедиция будет успешна. Яхта очень приличная и хорошо вооружена, капитан многоопытен. Пять кругосветных экспедиций – это очень серьезно».

Команда планирует документировать свое путешествие с помощью фото и видео, съемок с дрона с борта и с воды, и регулярно делиться контентом в социальных сетях, на сайте экспедиции и на платформах Евразийской медиагруппы.

«Я хотел бы отметить Евразийскую медиагруппу — она является нашим информационным партнёром. Благодаря этому сотрудничеству, я уверен, мы сможем охватить большую аудиторию тех, кто заинтересован в нашей экспедиции и хочет следить за ней», — сказал Сергей Щербаков, обращаясь к Сергею Деменскому.

Сергей Деменский, в свою очередь, отметил, что он очень горд тем, что флаг Евразийской медиагруппы будет установлен на одной из мачт великолепной яхты «Fraternidade», спроектированной Алейшо Беловым, и отправится в кругосветное плавание вместе с экипажем.