В Ильинском сквере открывается выставка «Космос рядом»

5 апре­ля 2021 года в Ильин­ском скве­ре откры­ва­ет­ся выстав­ка «Кос­мос рядом». Пять вит­рин улич­ной экс­по­зи­ции Поли­тех­ни­че­ско­го музея рас­ска­жут о том, как изме­ни­лась жизнь на Зем­ле бла­го­да­ря раз­ви­тию кос­ми­че­ских тех­но­ло­гий — и как меня­ют­ся пер­спек­ти­вы осво­е­ния космоса.

Какие тех­но­ло­гии мож­но най­ти не толь­ко на бор­ту кос­ми­че­ско­го кораб­ля, но и в каж­дом доме? Что помо­га­ет нам смот­реть пря­мые транс­ля­ции в интер­не­те и отправ­лять сооб­ще­ния в мес­сен­дже­рах? Какие дости­же­ния кос­ми­че­ской меди­ци­ны помо­га­ют лечить тяжё­лые забо­ле­ва­ния на Зем­ле? Нако­нец, как меня­ют­ся кри­те­рии отбо­ра кос­мо­нав­тов? Смо­гут ли люди с инва­лид­но­стью когда-нибудь поко­рить кос­мос? Отве­ты на эти вопро­сы зри­те­ли най­дут в вит­ри­нах Поли­те­ха, рас­по­ло­жен­ных в Ильин­ском сквере.

В каж­дой из них — иллю­стра­ции худож­ни­ка Сла­вы Несте­ро­ва, тема­ти­че­ские све­то­вые и зву­ко­вые инстал­ля­ции. А ещё — подроб­ные сооб­ще­ния о том, как рабо­та­ют спут­ни­ки свя­зи, метео­си­сте­мы и систе­мы нави­га­ции, кос­ми­че­ская меди­ци­на и дру­гие тех­но­ло­гии, уже при­зем­лив­ши­е­ся у нас дома.

Выстав­ка «Кос­мос рядом» про­хо­дит в рам­ках Кос­ми­че­ско­го апре­ля — спе­ци­аль­ной про­грам­мы, кото­рую Поли­тех­ни­че­ский музей под­го­то­вил к 60‑й годов­щине пер­во­го полё­та чело­ве­ка в кос­мос. Опи­са­ние всех собы­тий мож­но най­ти на сай­те музея.

Выстав­ка про­длит­ся до 10 мая 2021 года.

Сла­ва Несте­ров. Глу­хие участ­ни­ки экс­пе­ри­мен­та NASA 1961 года по адап­та­ции здо­ро­вья чело­ве­ка к усло­ви­ям невесомости

Сла­ва Несте­ров. Модель жило­го моду­ля на Мар­се, постро­ен­ная по тех­но­ло­гии 3D-печати

Сла­ва Несте­ров. Сол­неч­ные бата­реи на спут­ни­ке дистан­ци­он­но­го зон­ди­ро­ва­ния Земли

Сла­ва Несте­ров. Меж­ду­на­род­ная кос­ми­че­ская стан­ция. Мно­гие при­выч­ные нам тех­но­ло­гии сна­ча­ла были изоб­ре­те­ны для исполь­зо­ва­ния в космосе

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