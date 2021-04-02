5 апреля 2021 года в Ильинском сквере открывается выставка «Космос рядом». Пять витрин уличной экспозиции Политехнического музея расскажут о том, как изменилась жизнь на Земле благодаря развитию космических технологий — и как меняются перспективы освоения космоса.
Какие технологии можно найти не только на борту космического корабля, но и в каждом доме? Что помогает нам смотреть прямые трансляции в интернете и отправлять сообщения в мессенджерах? Какие достижения космической медицины помогают лечить тяжёлые заболевания на Земле? Наконец, как меняются критерии отбора космонавтов? Смогут ли люди с инвалидностью когда-нибудь покорить космос? Ответы на эти вопросы зрители найдут в витринах Политеха, расположенных в Ильинском сквере.
В каждой из них — иллюстрации художника Славы Нестерова, тематические световые и звуковые инсталляции. А ещё — подробные сообщения о том, как работают спутники связи, метеосистемы и системы навигации, космическая медицина и другие технологии, уже приземлившиеся у нас дома.
Выставка «Космос рядом» проходит в рамках Космического апреля — специальной программы, которую Политехнический музей подготовил к 60‑й годовщине первого полёта человека в космос. Описание всех событий можно найти на сайте музея.
Выставка продлится до 10 мая 2021 года.
Слава Нестеров. Глухие участники эксперимента NASA 1961 года по адаптации здоровья человека к условиям невесомости
Слава Нестеров. Модель жилого модуля на Марсе, построенная по технологии 3D-печати
Слава Нестеров. Солнечные батареи на спутнике дистанционного зондирования Земли
Слава Нестеров. Международная космическая станция. Многие привычные нам технологии сначала были изобретены для использования в космосеОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.