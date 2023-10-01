В 10 регионах России состоялась фотовыставка с историями маленьких героев с Донбасса, которые несмотря на свой возраст уже пережили многое. Кто-то из них остался сиротой, кто-то столкнулся с таким ужасом, что ему приходится заново учиться жить в нашем мире, а кто-то нашел свое предназначение и сам стал спасать других. 10 фотографий – 10 пронзительных историй, которые должен увидеть своими глазами каждый.

Выставки открылись в 10 городах: Ижевске, Казани, Севастополе, Ярославле, Набережных Челнах, Орле, Абакане, Симферополе, Тамбове и Самаре. Выставки проходят на открытых городских площадках и в ключевых музеях, чтобы как можно больше местных жителей могли увидеть фото и познакомиться с историями детей. Под каждой историей – QR-код, по которому можно увидеть видеоинтервью с героями выставки. С точными адресами размещения экспозиций в каждом городе и сроками проведения выставки можно ознакомиться на сайте детидонбасса.рф.

«Взрослые истории детей Донбасса» – это проект, реализуемый при поддержке Фонда Культурных инициатив, он призван привлечь внимание к сложным жизненным обстоятельствам, в которых оказались дети Донбасса 9 лет назад. Глядя на светлые лица детей с фотографий, трудно поверить, что за плечами у каждого из ребят потери, которые непросто вынести и взрослому человеку. Юлия Барановская, амбассадор проекта, встретилась с каждым из героев, чтобы записать их истории. Поделиться историями детей Донбасса с миром – не единственная цель фотопроекта. Каждый ребенок с этих фотографий получил необходимую медицинскую помощь от благотворительного фонда «Память поколений». Некоторым детям были необходимы операции после полученных ранений, другим – реабилитация, остальным – психологическая помощь. Общая сумма помощи всем детям составила 9 889 965 рублей.

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