Вдохновение - особое чувство, которое заставляет нас творить настоящие чудеса. Таков и наш маяк, он притягивает неравнодушных людей, а в ответ воодушевляет на новые свершения. Наш маяк особенный, он светит всем и в море, и на берегу, побуждая создавать вокруг красоту. Творить ее и для гостей, а накануне мы отмечали День туризма, и для себя.

Преображение продолжается, и теперь комфортным стал и путь к маяку. В Заливино у старого маяка появилась заасфальтированная дорога, установлено уличное освещение, обустроена парковка для туристических автобусов с разворотным кольцом, тротуары и элементы доступной среды. Работы проведены на средства областного и муниципального бюджетов по программе «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» регионального Министерства по культуре и туризму. Заявка на участие в программе была направлена администрацией Полесского городского округа. Друзей маяка становится все больше, и теперь у маяка приживаются молоденькие растения, которые помогали посадить ученики младших классов школ Полесска. Музей Мирового океана благодарит всех, кто содействует возрождению и развитию историко-ландшафтного комплекса «Старый маяк» в пос. Заливино!

Напомним, в августе 2020 года маяк Заливино был передан Музею Мирового океана по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации. Маячный комплекс приведён в порядок, на башне установлена линза Френеля, в доме смотрителя открыта экспозиция об истории маячной службы, флоре и фауне Куршского залива. Совместно с Фондом «Морское наследие Отечества» начинается создание научно-экспедиционной базы.

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