25 октября в Академии «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершился первый творческий кэмп «Шоу.Любовь.Искусство», где 50 участников в 5 направлениях — продюсирование, ивент-менеджмент, режиссура, сценарное мастерство и хореография — боролись за место в команде «Таврида.АРТ». Основной целью программы стало создание новаторских концепций и формирование команды профессионалов для дальнейшего сотрудничества.

В течение 5 дней участники ознакомились с ключевыми смыслами культурно-просветительских и образовательных проектов арт-кластера «Таврида», в игровых форматах протестировали сгенерированные идеи по организации событий и приобрели практический опыт решения задач для таких событий и масштабных мероприятий, как фестиваль «Таврида.АРТ» и образовательные заезды, Всемирный фестиваль молодёжи 2024, Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ.

Молодые специалисты прошли стажировку в самой творческой ивент-команде страны и получили ценный профессиональный опыт, подтвержденный сертификатами о прохождении программы.

В топ 10 вошли: Анастасия Ахмякова, Сергей Гогиджашвили, Анна Назарова, Владислав Коваленко, Екатерина Лознева, Дарья Калачкова, Екатерина Каткова, Дина Родионова, Алексей Ингачев и Вера Кипиани. Лучшие в своем деле были приглашены работать на самой прогрессивно развивающейся площадке страны — в арт-кластер «Таврида» в Крыму.

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