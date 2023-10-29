В Музее Победы 26 октября прошла торжественная церемония открытия Всероссийского съезда «Школьный музей Победы».

«Сегодняшний съезд объединил на одной площадке активистов лучших школьных музеев из 42 субъектов Российской Федерации. Музей Победы собирает ребят, наставников, педагогов, которые бережно хранят историю даже в самых отдаленных уголках нашей страны. Участниками съезда стали более 400 человек. Очень важно, что после двух дней работы съезда ребята уедут в свои регионы уже с новыми идеями по развитию школьных музеев и той важнейшей работы, которая им всем предстоит в преддверии празднования 80-летия Победы», — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

В мероприятии приняли участие руководители и активисты школьных музеев — победителей Всероссийского конкурса «Школьный музей — взгляд в будущее». Среди участников – и гости из новых регионов России: представители МБОУ СШ № 108 из Макеевки (ДНР) и гимназии № 60 им. 200-летия г. Луганска (ЛНР).

На открытии съезда присутствовали директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, сенатор Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы Ольга Казакова и Ольга Занко.

«Школьные музеи — это машины времени. Ты можешь подержать в руках вещи солдат и перенестись во время войны, почувствовать, может быть, ту боль, ту рану, которая была в тот момент у бойца», — отметила депутат Госдумы Ольга Казакова.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. «Музей — это храм знаний. Продолжайте и дальше сохранять историю о нашей Победе», — обратились к активистам школьных музеев 98-летняя советская летчица, последняя из ныне живущих женщин-штурманов пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галина Брок-Бельцова.

Также на открытии съезда выступили победители проекта «Главные детские песни». Так, Кирилл Томилин исполнил песню «Письмо солдату».

В рамках съезда в течение двух дней участники посетят мастер-классы, встретятся с известными общественными деятелями. Кроме того, они побывают на экскурсиях по экспозициям Музея Победы — «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

По итогам съезда будет принята резолюция и определены основные направления развития музейной педагогики. Завершением станет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Школьный музей — взгляд в будущее».

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