Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSВ Армении открылась выставка Музея Победы об освобождении Крыма

В Армении открылась выставка Музея Победы об освобождении Крыма

By editor
51
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ереване (Армения) откроется выставка Музея Победы «Крым. 80-летие подвига». Выставочный проект посвящен подвигу солдат и офицеров Красной армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые весной 1944 года в ходе упорных боев освободили Крым и легендарный Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. Выставка Музея Победы рассказывает о значимых событиях, связанных с освобождением полуострова, и о мужестве людей, внесших свой вклад в общую Победу. Событие приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

«Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года, когда войска 4‑го Украинского фронта, прорвав оборону противника южнее Сиваша и на Перекопском перешейке, устремились с севера полуострова в сторону Джанкоя и Симферополя. Операция закончилась 12 мая 1944 года окончательным разгромом 200‑тысячной 17‑й немецкой армии противника на мысе Херсонес. Эта операция стала важным шагом к окончательному крушению военной машины Германии и ее союзников. Благодаря самоотверженности и героизму советских солдат полуостров был освобожден всего за 35 суток», — отметили в Музее Победы.

В экспозицию вошло около 150 оцифрованных материалов – это уникальные снимки военных лет, фронтовые рисунки, документы, плакаты, листовки, страницы печатных изданий, которые освещают ход Крымской наступательной операции. Выставка Музея Победы расскажет о подготовке операции, боях у Сиваша и на Перекопском перешейке, освобождении Джанкоя, Керчи, Евпатории, Симферополя, Ялты, Севастополя. В экспозицию вошли материалы о роли летчиков 8-й воздушной армии и летчиков ВВС Черноморского флота в освобождении Крыма, о подвигах летчиц 46-го гвардейского таманского ночного бомбардировочного авиаполка и крымских партизан, а также о других героях сражений на Крымском полуострове.

На выставке представлены фронтовые рисунки художника-баталиста Марка Домащенко и фронтового художника Павла Кирпичева, запечатлевшие сцены боев за крымские города. Среди материалов – снимки фронтовых корреспондентов Михаила Калашникова, Павла Трошкина и других известных фотографов.

Предыдущая статья
В Республике Беларусь стартовал Фестиваль российского кино

Новое в рубрике