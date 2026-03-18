В Армении открылась выставка Музея Победы об освобождении Крыма

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ереване (Армения) откроется выставка Музея Победы «Крым. 80-летие подвига». Выставочный проект посвящен подвигу солдат и офицеров Красной армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые весной 1944 года в ходе упорных боев освободили Крым и легендарный Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. Выставка Музея Победы рассказывает о значимых событиях, связанных с освобождением полуострова, и о мужестве людей, внесших свой вклад в общую Победу. Событие приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

«Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года, когда войска 4‑го Украинского фронта, прорвав оборону противника южнее Сиваша и на Перекопском перешейке, устремились с севера полуострова в сторону Джанкоя и Симферополя. Операция закончилась 12 мая 1944 года окончательным разгромом 200‑тысячной 17‑й немецкой армии противника на мысе Херсонес. Эта операция стала важным шагом к окончательному крушению военной машины Германии и ее союзников. Благодаря самоотверженности и героизму советских солдат полуостров был освобожден всего за 35 суток», — отметили в Музее Победы.

В экспозицию вошло около 150 оцифрованных материалов – это уникальные снимки военных лет, фронтовые рисунки, документы, плакаты, листовки, страницы печатных изданий, которые освещают ход Крымской наступательной операции. Выставка Музея Победы расскажет о подготовке операции, боях у Сиваша и на Перекопском перешейке, освобождении Джанкоя, Керчи, Евпатории, Симферополя, Ялты, Севастополя. В экспозицию вошли материалы о роли летчиков 8-й воздушной армии и летчиков ВВС Черноморского флота в освобождении Крыма, о подвигах летчиц 46-го гвардейского таманского ночного бомбардировочного авиаполка и крымских партизан, а также о других героях сражений на Крымском полуострове.

На выставке представлены фронтовые рисунки художника-баталиста Марка Домащенко и фронтового художника Павла Кирпичева, запечатлевшие сцены боев за крымские города. Среди материалов – снимки фронтовых корреспондентов Михаила Калашникова, Павла Трошкина и других известных фотографов.