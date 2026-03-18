Якутия впервые представила более 20 фильмов на международном кинорынке в Гонконге

Якутские кинематографисты впервые в истории представляют свои проекты на крупнейшем в Азии Гонконгском международном кинорынке FILMART (Hong Kong International Film&TV Market).

У Республики Саха (Якутия) появился собственный отдельный стенд, где представлено более 20 фильмов и проектов: от уже готовых картин до новых на стадии разработки, сообщает Корпорация развития республики. Среди представленных фильмов — лауреаты многих ведущих международных фестивалей

Кинокомпания «Сахафильм» презентует на кинорынке четыре фильма, подготовленные специально для международного кинорынка и кинопроката за рубежом. Это «Легенды вечных снегов», 2023 (режиссёр-постановщик Алексей Романов); «Не хороните меня без Ивана», 2022 (совместное производство кинокомпании «Сахафильм» и студии «Автор» (Москва), режиссёр Любовь Борисова); «Тойон Кыыл» («Царь-птица»), 2018 (режиссёр-постановщик Эдуард Новиков); «Надо мною солнце не садится», 2019 (режиссёр-постановщик Любовь Борисова), а также будущий проект «Голова дракона». Среди представленных фильмов – лауреаты многих международных фестивалей.

Особый успех со стороны участников FILM ART получил фильм Сандала Баишева «Диодорова. Против течения» — байопик о финалистке Паралимпийских игр Анастасии Диодоровой, спецпоказ которого был устроен в рамках работы якутского стенда. Картина вызвала большой интерес у участников рынка и представителей киноиндустрии из разных стран. В прошлом году фильм стал одним из самых успешных российских кинопроектов, окупившись в прокате более чем в восемь раз.

Председатель ассоциации кинематографистов Якутии Степан Бурнашев подчеркнул, что для Якутии очень важно, что на одном из крупнейших кинорынков Азии у якутского кино появился собственный стенд. «Это возможность представить наш кинематограф миру, показать фильмы, рассказать о нашей культуре и начать новые международные сотрудничества. Мы видим большой интерес со стороны зарубежных партнеров — многие отмечают уникальный стиль якутского кино, сильные сюжеты, удивительную природу и высокий уровень производства, — рассказал Степан Бурнашев. – Для нас важно, чтобы о якутском кино узнавали больше, чтобы оно выходило на новые рынки и находило своего зрителя по всему миру», — рассказал Степан Бурнашев.

«Якутское кино — это уже не феномен, а состоявшееся событие российского кинематографа. Скоро оно станет понятным для мирового зрителя, и такие кинорынки, как FILMART, помогают нам в этом. Мы видим огромный потенциал в масштабировании якутского кино в мире. В этом году мы планируем создание фонда развития кино Якутии в размере до 200 млн рублей. Также мы проектируем будущий Дальневосточный кинопавильон полного цикла в Якутске. Все это в сотрудничестве с ассоциацией кинематографистов Якутии и компанией «Сахафильм»», — отметил директор по креативным индустриям Корпорации развития Якутии Петр Гоголев.

Гонконгский международный кинорынок FILMART ежегодно собирает более 700 компаний и свыше 7 тысяч представителей кино- и телеиндустрии из более чем 50 стран мира — продюсеров, дистрибьюторов, инвесторов и представителей стриминговых платформ.