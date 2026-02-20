Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSВо Вьетнаме открылась выставка Музея Победы

Во Вьетнаме открылась выставка Музея Победы

By editor
167
Парады-Победы
Изображение © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Русском доме в городе Ханое (Вьетнам) откроется выставка Музея Победы «Парад Победителей». Экспозицию представят в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню защитника Отечества. На открытие приглашены сотрудники посольства России и соотечественники. Выставка, созданная на основе материалов из фондов Музея Победы, расскажет об истории первого Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

«Легендарный парад на Красной площади поставил точку в самой кровопролитной войне в истории человечества. По брусчатке мимо трибуны Мавзолея торжественным маршем прошли бойцы Красной армии, воевавшие на фронтах Великой Отечественной. В параде приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов, а также 1850 единиц боевой техники», — отметили в Музее Победы.

В выставку вошли оцифрованные фотографии, документы, произведения живописи и личные вещи героев Великой Отечественной. Экспозиция Музея Победы раскрывает детали подготовки и проведения Парада Победы. Среди материалов — фотографии участников парада, схемы расположения войск на Красной площадки, кадры салюта вечером 24 июня 1945 года. В экспозиции также представлены портреты Маршалов Советского Союза, созданные заслуженным художником России Виктором Шиловым, уникальные экспонаты из личных архивов потомков маршалов Родиона Яковлевича Малиновского и Константина Константиновича Рокоссовского.

Выставку также дополняют куар-коды, благодаря которым посетители увидят оцифрованные фотографии и видеозаписи исторического шествия из архива Министерства обороны РФ.

Предыдущая статья
«Не формат»: выставка Людмилы Несновой завершает работу
Следующая статья
Выставка архитектора Сергея Чобана «Что имеем (не) храним» открылась в ГМА им. А.В. Щусева

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru