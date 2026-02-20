Во Вьетнаме открылась выставка Музея Победы

В Русском доме в городе Ханое (Вьетнам) откроется выставка Музея Победы «Парад Победителей». Экспозицию представят в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню защитника Отечества. На открытие приглашены сотрудники посольства России и соотечественники. Выставка, созданная на основе материалов из фондов Музея Победы, расскажет об истории первого Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

«Легендарный парад на Красной площади поставил точку в самой кровопролитной войне в истории человечества. По брусчатке мимо трибуны Мавзолея торжественным маршем прошли бойцы Красной армии, воевавшие на фронтах Великой Отечественной. В параде приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов, а также 1850 единиц боевой техники», — отметили в Музее Победы.

В выставку вошли оцифрованные фотографии, документы, произведения живописи и личные вещи героев Великой Отечественной. Экспозиция Музея Победы раскрывает детали подготовки и проведения Парада Победы. Среди материалов — фотографии участников парада, схемы расположения войск на Красной площадки, кадры салюта вечером 24 июня 1945 года. В экспозиции также представлены портреты Маршалов Советского Союза, созданные заслуженным художником России Виктором Шиловым, уникальные экспонаты из личных архивов потомков маршалов Родиона Яковлевича Малиновского и Константина Константиновича Рокоссовского.

Выставку также дополняют куар-коды, благодаря которым посетители увидят оцифрованные фотографии и видеозаписи исторического шествия из архива Министерства обороны РФ.