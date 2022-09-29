Премьеры «Санктъ-Петербургъ Опера» представят в Москве

В октябре коллектив «Санктъ-Петербургъ Опера» отправится на гастроли в Москву. Здесь с 13 сентября по 12 ноября 2022 года проходит VII фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ».

Для жителей и гостей Москвы театр «Санктъ-Петербургъ Опера» подготовил две постановки: оперу «Черевички» П.И. Чайковского и оперу «Норма» В. Беллини. Оба спектакля будут представлены в столице впервые. Увидеть их можно будет 7 и 8 октября в музыкальном театре «Геликон-опера».

«Черевички»

Опера П.И. Чайковского «Черевички» — любимая многими сказочная история о кузнице Вакуле, красавице Оксане, «несравненной» Солохе и других персонажах повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

У зрителей появится уникальная возможность увидеть редко идущую на российских сценах оперу великого русского композитора в постановке народного артиста России, художественного руководителя и основателя театра Ю.И. Александрова.

В спектакле режиссер Ю.И. Александров совместно с художником В.А. Окуневым создают фантастическую сказку, в которой сочетаются яркий народный колорит и помпезность имперского Петербурга. В оформлении спектакля использованы мотивы работ Карла Фаберже, а также современные технологии: 3D-проекция и видео-арт.

Постановка приурочена к Году культурного наследия народов России и получила множество восторженных отзывов как со стороны зрителей, так и со стороны музыкальных и театральных критиков.

Спектакль отмечен премией Правительства Санкт-Петербурга в сфере культуры и искусства, номинирован на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит — 2022».

«Норма»

Произведение, написанное в 1831 году на сюжет популярной в то время трагедии А. Суме «Норма, или Детоубийство» и ставшее бестселлером мировых оперных подмостков, сегодня не частый гость на оперной сцене. «Санктъ-Петербургъ Опера» продолжает традицию знакомства публики с редко исполняемыми шедеврами мировой Режиссура Ю.И. Александрова дает возможность зрителю взглянуть на классику в новом ракурсе, увидеть чувства героев произведения как максимально близкие современности. В его постановке бессмертный шедевр Беллини обретает новое звучание, краски, смыслы и В. Беллини считал оперу шедевром и говорил, что если внезапно случится какое-то кораблекрушение, то единственное произведение, которое необходимо будет спасти — это «Норма».

Музыкальным украшением оперы служит каватина Нормы — Casta diva — одна из самых трудных в репертуаре сопрано. Она была написана для Джудитты Пасты, также создавшей образ Амины в «Сомнамбуле». В течение XX века лишь несколько певиц обладали достаточными умениями, чтобы справиться с нею — Роза Понсель (в начале 1920-х), затем Мария Каллас, Джоан Сазерленд, Монсеррат Кабалье, Беверли Силлс, Мария Биешу, Галина Вишневская и Лейла Генджер (в 1960-х), Гена Димитрова, Чечилия Бартоли, Асмик Папян, Эдита Груберова, Фьоренца Чедолинс.

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