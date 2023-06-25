«Откройте двери в мир искусства»: международный фестиваль в Казахстане

Фестиваль «Голоса Друзей: поэзия и визуальные искусства» объединяет талантливых авторов из разных стран, предоставляя им возможность показать свои творческие способности перед широкой аудиторией и найти единомышленников.

В 2023 году фестиваль пройдет уже в третий раз в курортном зоне Боровое (г. Щучинск) с 25 по 30 сентября. Организаторы - культурное объединение Eurasian Creative Guild, обещают высокий уровень мероприятия, зрелищные выступления и яркие эмоции.

«Голоса друзей» пройдут на базе арт-резиденции ECG Horizons, отелей: Rixos Borovoe, «Дом у озера», Park Hotel Kokshetau и Park House.

Фестиваль будет насыщенным, ожидается приезд делегаций режиссеров, художников и поэтов из Великобритании, Болгарии, Кыргызстана, Польши, что позволит расширить кругозор и обменяться опытом с коллегами из разных стран! Знаменательным событием станет презентация сборника «100 впечатлений о Бурабайском районе», посвященного 95-летию Национального парка Бурабай.

В ходе фестиваля пройдут встречи с поэтами, кинопоказы, литературные вечера, мастер-классы, выставки и другие интересные мероприятия для всех гостей. Кульминацией станет церемония награждения победителей конкурса Voices of Friends - 2023 и Burabay International Festival of Social Cinema-2023.

Фестиваль «Голоса Друзей: поэзия и визуальные искусства» будет открыт для всех желающих, независимо от возраста и национальности, и станет важным событием в культурной жизни Казахстана.

Более подробная информация о фестивале и программа будет опубликована позже на официальном сайте: https://ru.thevoicesoffriends.com/vof .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.