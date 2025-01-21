«Центр Искусств. Москва» представляет выставку живописи и графики Бориса Смирнова-Русецкого

К 120-летию со дня рождения художника Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого (21 января 1905 – 7 августа 1993) «Центр Искусств. Москва» представляет выставку «Прозрачность». В экспозицию входят более 30 живописных и графических работ мастера из частных собраний России. На выставке представлены самые известные живописные циклы мэтра, среди которых главный – это «Прозрачность», а хронологический период экспонируемых работ охватывает всю творческую жизнь художника с 1920-х годов по 1992 год. Выставка действует с 21 января по 18 мая 2025 года.

Борис Смирнов-Русецкий вошел в историю искусства как художник, развивающий идеи Николая Рериха, как член объединения «Амаравелла», как мастер космизма и автор знаменитого цикла «Прозрачность». Смирнов-Русецкий родился в семье офицера в Санкт-Петербурге 21 января 1905 года. В столице будущий художник учился в Тенишевском училище, после переезда в Москву – в немецкой гимназии Петер-Пауль-шуле. Начальное художественное образование Борис Алексеевич получил в детской студии при Высшей Стрелковой школе у Алексея Манкова, выпускника МУЖВЗ. После окончания школы Смирнов-Русецкий поступил на работу, позже – в Московский инженерно-экономический институт. В институтские годы сформировался круг близкого духовного общения и взгляды Бориса Алексеевича.

22 октября 1922 года Манков посодействовал знакомству Смирнова-Русецкого и Петра Петровича Фатеева, с котором живописец будет духовно близок всю жизнь. Именно эта дата стала началом создания объединения «Амаравелла». К группе впоследствии присоединились другие молодые мыслители, музыканты и художники, среди которых – А. Ф. Микули, В. Т. Черноволенко, С. И. Шиголев, Руна (В. Н. Пшесецкая), А. П. Сардан (Баранов). Летом 1926 года Смирнов-Русецкий лично познакомился с Николаем Рерихом (1874 – 1947), всего в то время состоялось пять или шесть встреч, которые, по воспоминаниям мастера, запомнились ему на всю жизнь.

На выставке представлен «Портрет Николая Рериха», созданный Борисом Алексеевичем, и автопортрет Смирнова-Русецкого (1928) в образах учителей, именно интерес к познанию жизни объединял двух мастеров. По совету Рериха, Смирнов-Русецкий поступил во ВХУТЕМАС. Он выбрал отделение графики и учился у И. И. Нивинского, В. А. Фаворского, Н. И. Пискарева и Н.Н. Купреянова.

В 1927 году для экспонирования в Нью-Йорке члены «Амаравеллы» сформировали свой манифест, свидетельствовавший, что «восприятие наших картин должно идти не путем рассудочно-формального анализа, а путем вчувствования и внутреннего сопереживания – тогда их мысль будет достигнута». Смирнов-Русецкий показал в США в Нью-Йорке и в Чикаго две работы, одна из которых были выкуплена. В 1929 году несколько работ мастера были представлены на выставке «Жизнь – Творчество».

Ко второй половине 1920-х годов относилась переписка Смирнова-Русецкого с Василием Кандинским. В 1931 году Смирнов-Русецкий начал преподавательскую деятельность в автогенно-сварочном техникуме и позже в МВТУ на металловедческой кафедре.

В 1930-е годы из-за исследовательской и преподавательской деятельности Смирнов-Русецкий занимался живописью только летом, много путешествовал по стране, посещал Русский Север.

Период 1960 – 1990-х годов – время творческого расцвета Бориса Смирнова-Русецкого.

Картины этого периода широко представлены на выставке. Мастер создавал новые и восстанавливал утерянные и погибшие картины 1920 – 1930-х годов. Встречался с Юрием Рерихом и Святославом Рерихом. Занимался организацией выставки Николая Рериха в Москве.

Художественные достижения Николая Рериха Смирнов-Русецкий развивал не только благодаря использованию узнаваемой «рериховской» стилистики (в экспозиции – «Розовый закат» (1986), но и воспроизводил в живописи памятники древней архитектуры, Алтай, горы и Русский Север. На выставке представлены произведения «Тишина» (1969), «Уймонская долина. Утро» (1982), «Ризница и звонница Псковско-Печерского монастыря» (1985), «Старый монастырь» (1985). Смирнов-Русецкий великолепно повторял работы Николая Константиновича. На выставке экспонируются его копии композиций Рериха «Борис и Глеб», «Прокопий Праведный за неведомо плавающих молится» и «Странник Светлого Града».

Одно из самых значимых произведений в творчестве мастера – картина-ассоциация, картина-знак, картина-символ – «Дозор ангелов». Зримые воплощения веры – монастырь и церковь – здесь дополнены их символами, а именно ангелами. По убеждению Бориса Алексеевича, в одном мире и на одной плоскости сосуществуют реальный мир и горний мир, доступный интуитивному пониманию и открытый верующему человеку. Картина является одним из выдающихся произведений знаменитого цикла «Прозрачность» и ярчайшим образцом раннего творчества Смирнова-Русецкого.

Основная часть работ в экспозиции и в наследии мастера – произведения, созданные пастелью.

«Длительный опыт работы постепенно показал, что для моих картин одним из наиболее подходящих материалов является пастель. В обычном представлении пастель дает бледную тональность и отличается хрупкостью, легко стирается. Но это расхожее представление не вполне обоснованно», – писал в автобиографической повести сам художник. Картины на выставке сопровождены подробным текстовым этикетажем, в которых приводятся воспоминания мастера.