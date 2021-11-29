В день 80-летия со дня гибели Зои Космодемьянской в Музейном комплексе «Зоя» прошли памятные мероприятия

29 ноября 2021 года исполнилось 80 лет со дня героической гибели Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В этот день в Музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево Рузского городского округа прошли памятные мероприятия.

Министр культуры Московской области Елена Харламова вместе с исполнительным директором Российского движения школьников Ириной Плещёвой и активистами Российского движения школьников возложили цветы к обелиску на месте казни Зои Космодемьянской, осмотрели экспозицию музея и новую выставку «Это всё о ней».

«Сегодня, в день 80-летия казни Зоя Космодемьянской, впервые за 30 лет по инициативе нашего музея Издательство «Детская литература» переиздало книгу Любови Тимофеевны Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре» тиражом 3 тысячи экземпляров. Первое издание книги состоялось в 1950 году, но и сегодня, уверена, она обязательно найдет своего читателя. Благодарю Издательство «Детская литература» за то, что поддержало эту идею. Теперь это обновлённое издание, где есть и фотографии музея «Зоя», появится в библиотеках страны», – сказала Елена Харламова.

Гости музея стали зрителями спектакля под открытым небом «Путь Зои».

«Зоя – не просто первая женщина Герой России, она – первая девчонка, ей едва исполнилось 18 лет. Родившись в Тамбовской области, она трагически закончила свой путь здесь, в Петрищево. Такой недолгий, но очень яркий, а главное, осмысленный путь является всем нам хорошим примером того, что может сделать школьник, любой человек для своей страны, для своего народа. Сегодня исполняется 80 лет со дня подвига Зои. Мы совместно с проектом «Школьная классика» – это наши школьные театры, которые работают по все стране, сделали такой импровизированный путь Зои по хрустящему снегу, а в реальности Зоя шла босиком, на ней не было тех сапог, которые сегодня были на девочке, ей было ещё холоднее, она шла на смерть. Эти 200 шагов, которые она прошла, – это самый яркий эпизод её жизни, который мы хотели, чтобы ребята прочувствовали, посмотрели на понятном им языке, поняли, как важно иногда принимать в жизни такие решения», – объяснила Ирина Плещёва.

В этот день в музее побывал начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента РФ Владислав Кононов, представители Российского военно- исторического общества.

Дань памяти Зое Космодемьянской отдали учащиеся Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», Следственного комитета РФ, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Московской областной Думы.

Напомним, что открытие Музейного комплекса «Зоя» состоялось весной 2020 года – в том самом месте, где совершила свой подвиг, защищая родную землю, молодая разведчица Зоя Космодемьянская.

В октябре 1941 года фашисты, пройдя победным маршем по всей Европе, почти завершили окружение Москвы. В самой крайней точке их наступления до Кремля оставалось всего 24 километра.

Зоя Космодемьянская по путёвке комсомола была направлена в разведывательно-диверсионную часть 9903 Западного фронта. Этот выбор, как и многие ее сверстники, она сделала сама. Пройдя специальную подготовку, в составе группы справилась с первым заданием под Волоколамск. При выполнении второго задания в Петрищеве Зоя была схвачена фашистами. Истязания и муки она вынесла с необыкновенной стойкостью. Не выдала своих товарищей, даже имени своего не назвала. Сила духа 18-летней девушки поразили даже врага.

Музейный комплекс включает в себя новое здание, избу Прасковьи Кулик, где Зоя провела последнюю ночь перед казнью, мемориал на месте казни разведчицы и здание, в котором располагался первый музей, открытый в 1956 году.

Экспозиция нового музея охватывает три основные темы:

личная история и подвиг Зои Космодемьянской,

история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения в 1941-1942 гг.,

Москва и Московская область в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны.

Мультимедийные технологии, применяемые в Музейном комплексе «Зоя», позволяет посетителям максимально погрузиться в атмосферу событий военного времени, ощутить дух эпохи.

Несмотря на ограничительные меры в период пандемии, музей динамично развивался. Провел большое количество различных лекций, мастер-классов, квизов, интеллектуальных состязаний, семинаров и награждений. За полтора года музей посетило более 15 тысяч человек. В нем побывали ученики из 300 школ Москвы и Московской области.

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