В День борьбы с раковыми заболеваниями на PREMIER станет доступна драма «Лекарство для Веры»

4 февраля 2022 года в День борьбы с раковыми заболеваниями в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится ко-эксклюзивная премьера фильма «Лекарство для Веры». В драме рассказывается трагическая история семейных взаимоотношений, когда один человек оказывается смертельно болен. Кинокартина стала дебютной для режиссера Андрея Лескина. Главные роли исполнил Макар Запорожский, Валерия Мельник и Андрей Градобоев.

Обыденную жизнь семьи молодого священника перечеркивает онкологическое заболевание его супруги. По мнению врача, лишь дорогостоящее импортное лекарство дает надежду на спасение матушки Веры. Не имея материальных средств, священник Михаил вынужден совмещать не только богослужение, но и работу в частной компании водителем-дальнобойщиком.

Иерей Михаил выезжает в рейсы с удостоверением священника и сумкой для исполнения треб. Довольно скоро он зарабатывает необходимую сумму денег. Однако его любимая жена Вера впадает в кому, и как бы Михаил ни старался, ему не удается ее спасти. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы… Странным образом меняется жизнь отца Михаила и окружающих его людей.

Вдохновляющая драма о болезни, вере и спасении «Лекарство для Веры» будет доступна подписчикам PREMIER с 4 февраля.

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