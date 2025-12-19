«Днём и ночью»: выставка американского фотографа Стивена Уилкса открылась в Музее Эрарта

Музей Эрарта представляет выставку известного американского фотографа Стивена Уилкса, который создает гиперреалистичные снимки, где пространство и время можно буквально разглядеть во всех подробностях.

С того дня, когда Стивен Уилкс открыл собственную фотостудию в Нью-Йорке в 1983 году, творческий метод автора претерпел немало изменений. Их итогом стал новаторский проект «День и ночь» на стыке документальной, пейзажной и художественной фотографии, произведения из которого представлены на выставке. Отправной точкой для него послужила работа с известным кинорежиссером Базом Лурманом.

В 1996 году Уилкс, специализировавшийся на рекламной и сюжетной съемке для журналов, получил заказ от американского журнала LIFE на создание группового портрета актеров и съемочной группы фильма Лурмана «Ромео + Джульетта». Прибыв на съемочную площадку, Стивен увидел, что она представляет собой небольшой квадратный дворик. Учитывая технические возможности того времени, получить общее панорамное фото всех участников можно было, только собрав коллаж из 250 отдельных снимков. Заметив, что позирующие для него в центре площадки Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс также отражаются в висящем на стене зеркале, в качестве финального кадра фотограф запечатлел их поцелуй в отражении. Вернувшись в свою студию и вручную склеив полученные снимки в единое полотно, Уилкс понял, что ему удалось отразить в готовой работе не одно мгновение, как обычно бывает в фотографии, а весь многочасовой процесс съемки, включая объятия героев на площадке и их поцелуй в зеркале. Родившийся тогда замысел автору удалось в полной мере реализовать только годы спустя, когда развитие цифровой фотографии позволило совмещать в одном кадре события целого дня или даже более длительного временного отрезка.

Начало серии «День и ночь» было положено в 2009 году. Каждая работа в ней — результат тщательного планирования и колоссальной самодисциплины. Выбрав подходящую локацию и получив все необходимые разрешения на съемку, Уилкс арендует строительный кран или подъемник и проводит от 15 до 30 часов на высоте около 15 метров, делая множество кадров из одной точки и в одном и том же ракурсе. Зафиксировав более тысячи «волшебных мгновений» (по его собственному выражению), он приступает к трудоемкой обработке отдельных снимков, совмещая их в единое изображение при помощи цифровых технологий. Этот процесс может занять несколько месяцев. Уилкс признается: «Проект „День и ночь“ соединяет в себе все, за что я люблю фотографию. В нем есть пейзажная и репортажная съемка, работа с цветом, перспективой, масштабом, архитектурные памятники и — прежде всего — история».

История всегда служила для Стивена Уилкса мощным источником вдохновения. Объектам исторического наследия, в частности, посвящена одна из его ранних серий. Она включает снимки заброшенных госпитальных корпусов на острове Эллис, где некогда размещались иммигранты, прибывшие в США. Сейчас исторические здания иммиграционной службы, через которые с 1892 по 1954 год в общей сложности прошло почти двенадцать миллионов человек, восстанавливают: благодаря усилиям Уилкса удалось собрать шесть миллионов долларов на их реставрацию. Следующей исторически значимой съемкой автора стал необычный репортаж с церемонии инаугурации президента США Барака Обамы, состоявшейся в 2013 году в Вашингтоне (округ Колумбия). Рассматривая это фото, стоит обратить внимание на большие экраны, на которых обычно транслируются подобные мероприятия, ведь все они фиксируют разные события: вот Мишель и дети наблюдают за происходящим, вот новоизбранный президент приветствует собравшихся, здесь он приносит присягу, а затем обращается к соотечественникам. Интересно, что съемка велась с пятнадцатиметрового ножничного подъемника, который оказался не очень устойчивым: буквально перед каждым кадром Стивену приходилось крепить свои подошвы к платформе с помощью технического скотча.

Увлечение Уилкса историей нашло отражение еще в одной работе, которую можно увидеть на выставке. Речь идет о созданной в 2015 году панораме исторической регаты в Венеции. Это красочное событие проводится ежегодно в память о водной феерии, в 1489 году ознаменовавшей включение Кипра в состав венецианских владений. В те времена регаты делились на простые состязания гребцов и гондольеров и так называемые «большие регаты», устраивавшиеся по случаю важных церковных и светских праздников. Это мероприятие представляет собой весьма торжественный водный парад и проводится по строгим правилам, остающимся неизменными на протяжении веков. В нем участвуют исторические гребные суда, а костюмированные гребцы выступают в роли жителей итальянских морских республик прошлого: Пизы, Генуи и Венеции. Для этой съемки автор избрал высокую точку над венецианским Гранд-каналом, неподалеку от моста Академии, поэтому на заднем плане виден силуэт церкви Санта-Мария-делла-Салюте.

Почетное место в серии «День и ночь» отведено природным ландшафтам. Примерами могут служить работы: «Великое июльское таяние льдов» (Гренландия, 2019), «Медведи гризли» (Британская Колумбия, 2018), «Тюльпаны» (Берген, 2016), «Фламинго» (Кения, 2017) и «Национальный парк Серенгети» (Танзания, 2015).

Последняя особенно значима для Стивена: африканское фотосафари послужило для него источником глубоко личных переживаний. В качестве локации автор выбрал не отдаленные участки парка, а местность Серонера, вблизи людского жилья. Изначально фотограф поставил себе задачу по возможности запечатлеть животных на пике периода миграции. Уилкс провел целых 26 часов в специальном укрытии, расположенном на высоте пять метров, недалеко от водоема. Место было выбрано стратегически верно: засуха, царившая в регионе уже пять недель, привела к водопою множество животных.

Итоговое фото впечатляет своим поистине библейским масштабом. Звери, обычно враждующие в саванне, даже хищники и их жертвы, например львы и зебры, мирно делили место у кромки воды, ставшей для всех столь ценной. Несмотря на ограниченность пространства, никто никого не атаковал и не пытался агрессивно прогнать, что мы и видим в кадре. По воспоминаниям самого Уилкса, «…животные даже не рычали друг на друга. Казалось, они понимают нечто, неочевидное для нас, людей: таким ценным ресурсом, как вода, необходимо делиться со всеми». Необычный формат, придуманный автором для серии «День и ночь», позволил ему проиллюстрировать эту мысль максимально наглядно. Как говорит Стивен Уилкс, этот фотопроект «дает возможность по-новому взглянуть на мир, управляя пространственно-временным континуумом и умещая в одном кадре развернутый временной отрезок».

Биография

Один из наиболее выдающихся американских фотохудожников нашего времени Стивен Уилкс родился в Нью-Йорке в 1957 году. В 1980-м окончил факультет связей с общественностью Сиракузского университета, получив степень бакалавра в области фотографии и дополнительную специальность в сфере бизнес-администрирования.

В начале карьеры Стивен работал с известным изданием National Geographic как фотожурналист и фотограф живой природы, но впоследствии его стали интересовать и другие жанры, в частности съемка архитектурных и исторических объектов и художественная фотография.

В обширном списке его наград и достижений: звание «Фотограф года» по версии журнала Adweek (1992), Премия им. Альфреда Эйзенштадта (2000), победа в номинации «Фотохудожник года» в рамках премии Lucie Awards (2004), призовое место в рейтинге «Топ-10 фотографий 2012 года» по версии журнала Time Magazine, профессиональные премии Sony World Photography (2012) и Adobe Breakthrough Photography (2012), а также специальный приз в номинации «Общество потребления» фотоконкурса Prix Pictet (2014). Уилкс занимает должности в правлении сразу нескольких престижных организаций, от факультета связей с общественностью Сиракузского университета и консультативного совета Программы подготовки арт-журналистов им. Лолы Голдринг до некоммерческого партнерства по защите исторического и культурного наследия «Спасем остров Эллис».

Помимо работы над собственными художественными проектами Стивен продолжает заниматься рекламными съемками для крупнейших мировых агентств и корпораций. В числе его заказчиков компании Rolex, Apple, Netflix, Gallup, SAP, IBM, Capital One, Johnson & Johnson, DHL, American Express, Nike, Sony, Verizon, IBM, AT&T, OppenheimerFunds, Zillow и Honda.

Работы автора хранятся в собраниях Хьюстонского музея изобразительных искусств, Музея города Нью-Йорка, музея «Историческая коллекция Нового Орлеана», Национального музея и мемориала памяти 11 сентября, Художественного музея им. Джеймса Фенимора Купера, Музея Джорджа Истмена, Художественного музея им. Джеймса Миченера, Еврейского музея в Нью-Йорке, Художественного музея семьи Снайт, Художественного фонда Карла и Мэрилин Тома, Библиотеки Конгресса и Госдепартамента США, агентства Dow Jones, а также в многочисленных частных коллекциях. Его фотографии можно увидеть на страницах и обложках ведущих периодических изданий, в числе которых: The New York Times Magazine, National Geographic, Sports Illustrated, Vanity Fair, The New Yorker, Time, Fortune, Travel + Leisure и Condé Nast Traveler.

Стивен живет и работает в Уэстпорте (штат Коннектикут), сотрудничает с галереями Holden Luntz Gallery (Палм-Бич, США), Robert Klein Gallery (Бостон, США), Monroe Gallery of Photography (Санта-Фе, США), The PhotoGallery (Хальмстад, Швеция) и ARTITLEDcontemporary (Херпен, Нидерланды).