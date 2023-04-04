Легендарный триллер Михаэля Ханеке «Забавные игры» выходит в прокат по России

13 апреля кинокомпания «Russian World Vision» выпустит в российский прокат легендарный триллер Михаэля Ханеке «Забавные игры». Это одна из самых провокационных картин австрийского режиссёра, вызвавшая бурную реакцию критиков после премьеры в Каннах, где фильм претендовал на Золотую пальмовую ветвь.

Фильм, который рассказывает о счастливой семье, подвергшейся нападению двух молодых людей и вынужденной сыграть с ними в смертельную игру, лишь притворяется классическим триллером про выживание. На самом же деле «Забавные игры» – это высказывание Ханеке против насилия и его культа, который разросся в медиа и искусстве. Лишённый всей развлекательной части, обычно сопровождающей кинематографические акты насилия, этот фильм становится неожиданным и революционным переосмыслением жанра.

По сюжету фильма счастливая буржуазная семья, будто бы сошедшая на экран прямиком с идиллического рекламного постера, приезжает в свой загородный дом и оказывается в заложниках у двух молодых людей в белых перчатках. Незваные гости предлагают хозяевам сыграть в серию жестоких игр, в ходе которых им придётся пройти через изощрённое физическое и психологическое насилие. «Забавные» игры превращаются для героев в пытку длиною в ночь.

Главная задумка режиссёра состояла в том, чтобы снять фильм о насилии, которым уже привыкший к аттракциону жестокости зритель не смог бы наслаждаться. Именно поэтому Михаэль Ханеке называет свой фильм «анти-хоррором». Испытывающий отвращение к тому, как насилие смакуется в современном кинематографе и медиа, он захотел снять кино, обличающее зрителя в его нездоровой тяге к жестокости. По этой причине все сцены насилия в фильме происходят за кадром -– камера намеренно смотрит в другую сторону, либо же упускает непосредственно сам момент удара, изувечивания, убийства. Ханеке вырезает из истории всю «забавную» сторону жестокости и вместо этого оставляет зрителя наедине с ужасающими последствиями, не позволяя ему отвести глаза.

Изначально режиссёр хотел снять фильм в Америке с участием голливудских актёров, но по практическим причинам был вынужден перенести съёмки в родную Австрию. Несмотря на это, десятилетие спустя Ханеке всё же снял покадровый авторемейк собственного фильма с участием таких звёзд как Наоми Уоттс, Тим Рот, Майкл Питт и Брэйди Корбет. Как в своё время и оригинал, новый фильм вызвал неоднозначную реакцию как у аудитории, так и у критиков.

Михаэль Ханеке о фильме

О насилии: «Мне не нравится насилие и мне не нравятся хорроры. Я бы никогда не стал снимать триллер или хоррор просто ради того, чтобы снять их, и я бы сказал, что «Забавные игры» – это саморефлексирующий анти-хоррор. Это критика насилия, потому что оно меня по-настоящему злит».

«Мне не нравится насилие и мне не нравятся хорроры. Я бы никогда не стал снимать триллер или хоррор просто ради того, чтобы снять их, и я бы сказал, что «Забавные игры» – это саморефлексирующий анти-хоррор. Это критика насилия, потому что оно меня по-настоящему злит». О жестокости в фильме: «Нет никакого другого способа снимать о насилии. Вы, конечно, можете говорить о насилии, но это слишком просто. Вы можете обсуждать любую чепуху в мире, но это ничего не доказывает. Я считаю, что для того, чтобы люди проснулись, их нужно хоть немного встряхнуть».

«Нет никакого другого способа снимать о насилии. Вы, конечно, можете говорить о насилии, но это слишком просто. Вы можете обсуждать любую чепуху в мире, но это ничего не доказывает. Я считаю, что для того, чтобы люди проснулись, их нужно хоть немного встряхнуть». О реакции на фильм: «Были люди, которым фильм понравился, и те, кто его возненавидел. Это нормально. Все мои фильмы противоречивы и все они разделяют аудиторию. Если у вас есть чёткая позиция, я думаю, это неизбежно, что одни люди будут шокированы увиденным, а другие будут в полном порядке. Я всегда нападаю на что-то, потому что, чтобы сделать фильм, я должен по-настоящему разозлиться. Я должен быть шокирован чем-то, чтобы затем сделать об этом историю».

О режиссере

Михаэль Ханеке – режиссёр и сценарист немецко-австрийского происхождения. Помимо кино, Ханеке работает на телевидении и в театре, а также преподаёт режиссуру в Венской киноакадемии. Большая часть его работ затрагивает острые социальные вопросы и демонстрирует опыт отчуждения, переживаемый людьми в современном обществе. Его фильмы также отличаются довольно мрачным стилем повествования и исследуют насилие в самых разных его проявлениях.

Ханеке – обладатель множества кинематографических наград: он двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, лауреат премий «Оскар» и BAFTA в номинации «лучший иностранный фильм» («Любовь»), а также шестикратный обладатель премии Европейской киноакадемии, награды которой он получил в 2005, 2009 и 2012 годах.

Режиссёр родился 23 марта 1942 в Мюнхене (Германия) в семье немецкого режиссёра и актёра Фрица Ханеке и австрийской актрисы Беатрис фон Дегеншильд. Детство Михаэль Ханеке провёл в австрийском городе Винер-Нойштадт. Будучи студентом Венского университета, изучал театр, философию и психологию, перед этим потерпев неудачи в попытках начать карьеру актёра или музыканта. По окончании университета, Ханеке стал кинокритиком и три года работал редактором и драматургом на Юго-Западной немецкой телевизионной станции «Südwestfunk», после чего состоялся его дебют как телережиссёра.

После ряда короткометражных фильмов, в 1989 году Ханеке снял «Седьмой континент» — свой полнометражный дебют, который получил приз на фестивале в Локарно. Затем последовала картина «Видео Бенни», повествующая о феномене популяризации насилия в современной медиакультуре и во многом задавшая тон будущим «Забавным играм», где также снялись Ульрих Мюэ и Арно Фриш. Сами же «Забавные игры» стали одной из самых громких премьер на 50-м Каннском кинофестивале и вызвали бурную неоднозначную реакцию у публики. Несмотря на то, что некоторые кинокритики высоко оценили эту провокационную дискомфортную историю, фильм не получил на фестивале ни одного приза. Это не помешало режиссёру десятилетие спустя снять американский ремейк собственного фильма, который заодно стал его англоязычным дебютом. Сквозь годы Ханеке продолжил исследовать природу и виды психологического и физического насилия, сняв свой большой франкоязычный хит «Пианистка» с Изабель Юппер в главной роли и чёрно-белую притчу «Белая лента», которая наконец принесла ему главный приз Каннского фестиваля и первую номинацию на «Оскар».

Следующее столкновение режиссёра с главной американской кинопремией стало более успешным – Ханеке с фильмом «Любовь» не только получил сразу три номинации: «лучший сценарий», «лучший режиссёр» и «лучший фильм на иностранном языке»— , но и одержал победу в последней, став оскаровским лауреатом в 70 лет. «Любовь» также завоевала главные призы в Каннах, на премии Сезар, BAFTA, Золотой глоубс и премии Гойя. Так, камерная драма, в которой снялись легендарные звёзды французского кинематографа Эммануэль Рива и Жан-Луи Трентиньян, стала самой награждаемой картиной в карьере режиссёра.

Последний на сегодняшний день фильм режиссёра под названием «Хэппи-энд» о богатой французской семье, живущей в паре километров от лагеря мигрантов, также участвовал в основной программе Каннского фестиваля и по большей части получил положительные отзывы критиков.

Об актерах

Сюзанна Лотар — актриса немецкого происхождения. Родилась 15 ноября 1960 года в Гамбурге в актёрской семьё Ханса Лотара и Ангрид Андре. Лотар дебютировала на большом экране в 1983 году в драме «Eisenhans» и все последующие годы вела активную карьеру в кинематографе вплоть до своей смерти в 2012 году.

На протяжении своей 29-летней карьеры Лотар плотно сотрудничала с Михаэлем Ханеке, у которого она снялась в таких фильмах как «Забавные игры», «Замок», «Пианистка» и «Белая лента». В первых двух картинах партнёром по площадке был её муж в реальной жизни – актёр Ульрих Мюэ, который скоропостижно скончался в 2007 году и от которого у Лотар осталось двое детей.

За свою карьеру она также успела поработать с британскими кинематографистами. Лотар снялась в фильме «Чтец» Стивена Долдри и «Анна Каренина» Джо Райта. Обе картины в своё время поминировались на «Оскар», а фильм Джо Райта даже получил статуэтку за лучшие костюмы.

Ульрих Мюэ — немецкий актёр театра и кино. Главным образом известность ему принесла картина «Забавные игры» Михаэля Ханеке и фильм «Жизнь других» Флориана Хенкеля, получивший «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Родился 20 июня 1953 года в Гримме, ГДР. Изначально подумывающий стать строителем, Мюэ сперва закончил техникум, а затем прошёл воинскую службу в армии ГДР, после чего недолгое время служил в подразделении пограничников, охраняющих Берлинскую стену. По состоянию здоровья Мюэ вскоре был вынужден демобилизоваться, после чего он решил поступить в Лейпцигскую театральную школу имени Ганса Отто.

В начале 80-ых вошёл в труппу берлинского Немецкого театра и стал одной из его звёзд, сыграв там множество ролей. Пару лет спустя также начал активно сниматься на телевидении и в кино. Международная известность пришла к Мюэ после участия в провокационном триллере Михаэля Ханеке «Забавные игры», в котором тот снялся вместе со своей женой Сюзанной Лотар. Моэ и Лотар не раз работали в тандеме, порою деля не только съёмочную площадку, но и театральную сцену – в 1999 году супруги вместе сыграли в постановке Петера Цадека «Чистые».

Ещё одной знаковой ролью для Ульриха Мюэ стала роль сотрудника Штази в драме «Жизнь других», которая получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм, а также была номинирована в 11 категориях на премии «Deutcher Filmpreis», победив в 7 из них, включая «лучший фильм», «лучший сценарий», «лучшего актёра» и «лучшего актёра второго плана». Также лента была представлена в номинации «лучший фильм на иностранном языке» на премии «Золотой глобус».

Вскоре после триумфального наградного сезона, Ульрих Мюэ сообщил прессе, что болен раком желудка, от которого он скончался в 2007 году в возрасте 54 лет. У Мюэ осталось пятеро детей от трёх разных браков.

Интересные факты

Во время премьеры на Каннском фестивале на билетах были сделаны специальные красные наклейки, предупреждающие, что публику ждет что-то по-настоящему жуткое.

Пауль произносит фразу «мы ещё не достигли даже стандартной длины полнометражного фильма» ровно на 90-ой минуте картины.

Ульрих Мюэ и Сюзанна Лотар, играющие супругов в «Забавных играх», были женаты и в реальной жизни.

По словам Михаэля Ханеке сначала он планировал написать небольшое эссе о насилии в СМИ, а затем эта идея подтолкнула его к созданию полнометражного фильма.

В сцене, когда преступники первый раз уходят, зрители видят один дубль (без монтажных склеек) продолжительностью более 10 минут.

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