Кинотеатр «Художественный» приглашает на российскую премьеру картины Блерты Башолли «Улей»

4 мая 2022 года состоится российская премьера картины Блерты Башолли «Улей», получившей три главные награды кинофестиваля Sundance.

Фильм – Лауреат кинофестиваля Sundance, получивший все три главные награды — Приз Большого жюри, Приз зрительских симпатий и Приз за режиссуру.

После того, как муж Ферхие пропал без вести в Косово, женщина начинает собственный бизнес в попытках обеспечить семью и выжить в условиях неопределенности. Однако в традиционном патриархальном обществе это сделать непросто, и, вынужденная бороться за свои права и амбиции, она постепенно меняет мир вокруг себя.

«Фильм «Улей» режиссера из Косова Блерты Башолли — это простая, основанная на реальной женской судьбе драма, чья главная героиня обнаруживает себя в абсурдной ситуации, возможной только в дремучем патриархальном обществе», – говорит программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Начало в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.