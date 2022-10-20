26 октября 2022 года впервые в Галерее Беляево откроется выставка «Великое искусство рядом. Шагал», приуроченная к 135-летию со дня рождения художника. Посетители увидят подлинные произведения тиражной графики Марка Шагала, работы других представителей парижской школы: Анри Матисса, Пабло Пикассо, Хоана Миро, Сальвадора Дали, оказавших значительное влияние на творчество Шагала, а также произведения современных художников, вдохновленных творчеством великого мастера.

В преддверии 10-летия Выставочные залы Москвы запускают цикл проектов под общим названием «Великое искусство рядом», где будут представлены шедевры мирового искусства, собранные из частных коллекций. Одной из важнейших и приоритетных задач Выставочных залов является децентрализация искусства и формирование культуры в разных районах города.

Проект «Великое искусство рядом» — это уникальная возможность увидеть мировое искусство музейного уровня в своем районе.

«Наша главная миссия –– постараться сделать искусство доступным совершенно каждому, представляя разные направления, стили и жанры самой широкой аудитории. Мы очень хотим, чтобы наши галереи стали точкой входа для понимания искусства, проводником в мир культуры. Сейчас Выставочные залы Москвы представлены в 21 районе города, в каждом из которых постоянно открываются новые экспозиции, проходят мастер-классы для детей и взрослых, лекции и многое другое., а также можно покупать работы молодых художников в наших арт-маркетах по доступной цене. Но такой масштабный проект мы делаем впервые. Это очень важный для нас шаг –– показать шедевры мирового искусства в отдалённом от центре города районе, тем самым мы становимся еще на одну ступень ближе к нашей цели» –– говорит Ксения Фаресова, директор Выставочных залов Москвы.

Марк Шагал — русский, белорусский и французский художник еврейского происхождения, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Как писал исследователь А.А. Каменский — «Россия на протяжении всей долгой жизни Шагала была для него не только биографической Родиной (что, разумеется, тоже крайне важно). С Россией у художника навсегда связались исходные моменты его искусства — сами понятия красоты, любви, жизненного призвания, наконец, пластической формы и «химии» колорита, о которой так часто говорил сам мастер. Вся инстинктивная, подтекстовая стихия его творчества, вся почва разнородных, иногда бессознательно воспринятых традиций имеют российское происхождение».

На выставке «Великое искусство рядом. Шагал» помимо мировых шедевров в экспозиции будут представлены произведения искусства современных московских художников: Екатерины Бубновой, Евгении Вороновой, Александра Соколова, Надежды Лихогруд, Джона Пешкова, которые развивают стилистику и тематику представителей парижской школы.

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