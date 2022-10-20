Оксана Федорова – лучшая телеведущая по версии «ТЭФИ-KIDS» 2022!

Лауреатов IV Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» назвали в понедельник на торжественной церемонии в театре Et Cetera в Москве, которая во второй раз прошла при поддержке Сбера. Лучшей ведущей телевизионной программы для детей жюри признало Оксану Федорову — ведущую легендарной передачи «Спокойной ночи, малыши!», а лучшим анимационным сериалом — «Монсики» киностудии «Союзмультфильм».

«Четыре года назад, когда мы вручали первую премию «ТЭФИ-KIDS», я говорил, что канал «Карусель» попадет в пятерку лучших федеральных каналов. На меня смотрели как на мечтателя. А сейчас возьмите любую семью, почти в каждом доме, где есть дети, работает телевизор и детский канал», — отметил Александр Митрошенков, президент премии «ТЭФИ-KIDS», вице-президент Академии Российского телевидения. — «Создание детского кино и телепрограмм — важная функция государства по воспитанию юных граждан. Без качественного контента для детей, мы потеряем страну. Я рад, что несмотря на сложную экономическую обстановку, принято чрезвычайно важное решение — производство детского кино и телевидения будет получать 100% финансовую поддержку государства. Мы доказали, что умеем создавать уникальные детские проекты, показали, что у нас есть замечательные ведущие, превосходные композиторы. Работы, представленные на «ТЭФИ-KIDS», — это и есть те ориентиры, тот маяк, к которому мы будем идти».

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