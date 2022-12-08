И чтец, и игрец, и «Мрачный жнец»: carpe diem, memento mori – восточноевропейская музыка на заключительном концерте IX фестиваля «Опера Априори»

Один из самых известных баритонов мировой оперной сцены, солист Мариинского театра Владислав Сулимский и лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории и один из лучших концертмейстеров нашей страны Яков Кацнельсон представят два масштабных экзистенциальных полотна – «Песни и пляски смерти» Модеста Мусоргского и «Библейские песни» Антонина Дворжака. Последние – это несколько Псалмов Давидовых из старочешского перевода Кралицкой Библии 1579 года, положенных на музыку, о которых композитор говорил, что «это – лучшее, что я создал в данной области». И это второе произведение на библейские тексты, которое Сулимский исполнит на фестивале «Опера Априори»: выразительно драматичный образ Пророка Илии , созданный им в мае 2021 года в одноимённой оратории Мендельсона , вызвал абсолютный восторг у музыкальных критиков и публики. Смысловая арка от дуэта Илии с вдовой образуется и к «Колыбельной» из гениального и не нуждающегося в представлении цикла Мусоргского.

Несколько произведений для фортепиано соло – «Три венгерские народные песни из Чика» и «Варварское аллегро» Белы Бартока и «1.X.1905» Леоша Яначека, более известное как Соната ми-бемоль минор для фортепиано «С улицы», – настоящее пиршество для слуха музыкальных гурманов и поклонников экстраординарного таланта яркого и самобытного пианиста Якова Кацнельсона . И если фольклорные мотивы двух миниатюрных произведений Бартока образуют смысловую арку к программе первого концерта IX фестиваля, то соната Яначека, открывая 2-е отделение, идеологически связывает два вокальных цикла, погружая в философское размышление о человеческом бытии. До нас дошли только две части произведения – «Предчувствие» и «Смерть». Третья – «Похоронный марш» – была сожжена композитором ещё до премьеры.

В целом же, эта программа – идейная преемница прошлогоднего декабрьского концерта «Две исповеди» VIII фестиваля, в котором прозвучали сочинения на ту же онтологическую тему – оратория «Христос на Масличной горе» Бетховена и «Шесть монологов из «Имярека»: размышления о смерти богатого человека» Франка Мартена на стихи поэмы Гуго фон Гофмансталя.

Подробная информация – zaryadyehall.ru и operaapriori.com .

«Опера Априори»: ретроспектива 2020–2021.

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