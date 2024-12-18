РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойСанкт-ПетербургМузей Эрарта представляет участников Эрарта Премии – 2025

Музей Эрарта представляет участников Эрарта Премии – 2025

editor
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Erarta
Фото © пресс-служба Музея Эрарта

В 2025 году уже в третий раз состоится ежегодная выставка соискателей Эрарта Премии. Музей по традиции взял на себя функции куратора проекта и на основании заявок от авторов сформировал состав участников из 40 художников. Эрарта не будет принимать участия в определении победителей и приглашать для этого других экспертов из кругов профессионального сообщества — судьбу призового фонда в 3,5 миллиона рублей определят зрители.

Эрарта Премия — это первая в истории премия в области современного искусства, присуждаемая по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. Этот принцип соответствует базовой философии Эрарты: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию.

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