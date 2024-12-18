Музей Эрарта представляет участников Эрарта Премии – 2025

В 2025 году уже в третий раз состоится ежегодная выставка соискателей Эрарта Премии. Музей по традиции взял на себя функции куратора проекта и на основании заявок от авторов сформировал состав участников из 40 художников. Эрарта не будет принимать участия в определении победителей и приглашать для этого других экспертов из кругов профессионального сообщества — судьбу призового фонда в 3,5 миллиона рублей определят зрители.

Эрарта Премия — это первая в истории премия в области современного искусства, присуждаемая по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. Этот принцип соответствует базовой философии Эрарты: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию.