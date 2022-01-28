Накануне дня рождения А.П. Чехова музей-заповедник «Мелихово» подвел итоги 2021 года

29 января 2022 года, в день рождения Антона Павловича Чехова, в музее-заповеднике «Мелихово» запланирована большая программа, венцом которой станет гала-концерт лауреатов и победителей традиционного, 12-го по счету, Международного конкурса чтецких работ им. А.П. Чехова. А накануне праздничных мероприятий музей-заповедник подвел итоги работы в 2021 году.

Постоянные и временные экспозиции Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», а также проведенные в нем крупные мероприятия в прошлом году посетили более 160 тысяч человек, из которых почти 35 тысяч – дети.

Начался год с открытия выставки «Пейзаж», позволившей погрузиться в интереснейший диалог двух великих современников, двух непревзойденных мастеров пейзажа – Исаака Левитана и Антона Чехова.

Участие в выставке приняли музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля.

В экспозиции были представлена пейзажная живопись и графика И.И. Левитана, В.Д. Поленова, В.А. Серова, других известных художников, личные вещи А.П. Чехова и И.И. Левитана, раритеты чеховской семьи, подлинные предметы из фондов музеев-участников выставки.

В честь 125-летия открытия Лопасненской почты в феврале была организована выставка в Музее писем А.П. Чехова. Посетителям представили уникальные документы, раскрывающие детали работы почтово-телеграфной службы конца XIX – начала XX века, а также письма и фотографии членов чеховской семьи, марки.

Традиционная встреча Сообщества чеховских музеев и библиотек прошла в марте в формате онлайн-конференции. На ней обсудили выставочные, издательские и культурно-просветительские проекты музеев и библиотек, приуроченные к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова и реализованные в 2020 году. Специальными гостями конференции стали члены Германского Чеховского общества.

В апреле Мелиховский театр представил премьеру спектакля «Я очень русский человек», в основу которого легли рассказы, стихи, воспоминания и дневники Ивана Бунина.

После годового перерыва в мае прошел XXI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Участники из 13 российских городов и 5 стран представили 25 театральных мероприятий: традиционные спектакли по Чехову и о Чехове, постановки по произведениям Бунина в рамках специальной программы «В гостях у Чехова», детские и студенческие спектакли, литературные концерты.

В начале лета в музее-заповеднике состоялся новый праздник – «В гостях у Каштанки», посвященный Дню защиты детей.

6 июня прошел Пушкинский праздник, а 15 июля, в День памяти А.П. Чехова, – Благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!». На этот раз помощь получила маленькая жительница городского округа Чехов Ксения, которой был куплен вертикализатор.

В сентябре в 15-й раз состоялся фестиваль «Таксы Чехова». Гости вместе со своими питомцами стали участниками веселых конкурсов и состязаний, оригинальной фотосессии. Также посетители могли получить консультации у ветеринарного врача и специалиста-кинолога.

В октябре был реализован спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», рассказывающий о творчестве великих русских классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина. Передвижной фестиваль охватил четыре города Урала – Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург и Челябинск. На протяжении всего фестиваля работала мелиховская выставка «Чехов. Линия жизни», которая осветила пять основных периодов в жизни писателя: Таганрог, Москву, Сахалин, Мелихово, Ялту. Посетители узнали о детстве А.П. Чехова, об истоках его таланта, литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях.

Напомним, что музей-заповедник «Мелихово» – участник Всероссийской программы «Пушкинская карта».

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